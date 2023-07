Qual era o valor da dívida de Belo com Denilson? Cantor pagou quantia milionária ao ex-jogador

Belo acumulava uma dívida milionária a Denilson; o cantor foi processado pelo ex-jogador por quebra de contrato e quitou o valor

Belo (49) pagou uma quantia milionária a Denilson (45). Na última terça-feira, 11, foi anunciado que a dívida entre o cantor e o ex-jogador chegou ao fim. O pagodeiro quitou o valor de R$ 7 milhões, de acordo com informações do colunista e Leo Dias.

A batalha judicial foi iniciada quando Denilson gerenciava a banda de pagode Soweto, que tinha Belo na liderança. Entretanto, em 2000, o pagodeiro decidiu colocar ponto final na parceria e sair do grupo para começar sua carreira solo. Já gerenciado por outra pessoa, o cantor foi processado pelo ex-atleta por quebra de contrato, mas a ordem nunca foi cumprida. Desde então, o valor foi sendo acumulado e chegou a corresponder a mais de R$ 7 milhões.

Os advogados do ex-atleta chegaram a solicitar à Justiça para que qualquer premiação oriunda da Dança dos Famosos, da TV Globo, fosse penhorada para pagar a dívida. Porém, o cantor não ganhou a competição. Segundo o jornalista, a Justiça acolheu o pedido, penhorou a premiação e determinou outros bloqueios que adicionaramm o valor total. Até que, Belo teria surpreendido ao quitar sua dívida. Então, a equipe do cantor contou com exclusividade ao colunista Leo Dias que a dívida havia sido quitada e eles encontraram uma efetivação de acordo judicial. "Está resolvido", declarou Belo.

Entretanto, em um post no Twitter, Denilson contou que vai se pronunciar quando tudo estiver resolvido, mas que a dívida ainda não está resolvida. "Em relação as últimas notícias divulgadas sobre o caso com o cantor Belo, o que posso afirmar é que ambas as partes estão empenhadas em encontrar uma solução e tão logo o assunto esteja 100% resolvido, me manifestarei. Ainda não está", disse ele.

BELO COBRAVA ANTECIPADAMENTE POR SHOWS

O portal Uol revelou, na última semana, que Belo cobrava antecipadamente pelos shows o valor que tinha a receber para evitar que o dinheiro fosse penhorado para o pagamento da dívida. As informações são de acordo com a Ticket360, empresa que gerencia venda de ingresso para eventos e que havia sido intimada a depositar em juízo valores de uma apresentação do cantor.

A Justiça decidiu em 2021 que as empresas que realizassem a venda de ingressos para shows do pagodeiro deveriam colocar em juízo o valor arrecadado. A Ticket 360 afirmou ter arrecadado R$ 279.337,80 com a venda de 1832 ingressos para evento que ocorreu em São Paulo, em 31 de julho de 2021, mas não transferiu o dinheiro para Denilson declarando já ter pagado antecipadamente o valor. A Ticket 360 ainda disse que não conseguiu transferir os valores por não ter um contrato com Belo.

"Infelizmente, ao que tudo indica, o executado (Belo), ciente de que sofre a presente execução (processo movido por Denilson), não admite receber após a realização do show e exige o pagamento de forma antecipada, de forma a burlar qualquer tipo de penhora!", declarou a Ticket 260, segundo o Uol.