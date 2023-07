O que aconteceu com Paul Walker? Relembre morte trágica do ator de Velozes e Furiosos

Velozes e Furiosos 7, último filme de Paul Walker, será transmitido no Temperatura Máxima neste domingo, 16

Paul Walker, uma das estrelas da franquia Velozes e Furiosos, morreu em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos, após um acidente trágico. O último filme que contou com a participação do ator, Velozes e Furiosos 7, será transmitido no Temperatura Máxima, da Globo, neste domingo, 16. O longa foi marcado pela perda repentina do artista, que morreu durante pausa das gravações. Relembre a morte trágica de Paul Walker.

Paul Walker ficou conhecido internacionalmente por estrelar os filmes de Velozes e Furiosos ao lado do ator Vin Diesel (55). Em novembro de 2013, os artistas gravavam o sétimo filme da franquia quando uma tragédia interrompeu a produção. Durante pausa nas filmagens, Paul Walker e seu amigo, Roger Rodas, sofreram um acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia. Os dois morreram instantaneamente após o veículo colidir com um poste e pegar fogo, de acordo com informações do portal Terra.

Após a tragédia com Paul Walker, a produção de Velozes e Furiosos 7 foi suspensa por alguns meses. Para finalizar o filme sem a presença do ator, que ainda não tinha gravado todas as cenas do filme antes do acidente, a equipe do longa precisou usar imagens geradas por computador, material de arquivo de outros filmes e, até mesmo, escalar os irmãos do artista, Cody e Caleb Walker, como dublês.

Leia também: Filho de dois anos de atriz de Travessia estava tomando remédio contaminado há dois meses; entenda

Velozes e Furiosos 7 foi finalizado com uma homenagem para Paul Walker e contou com a canção See You Again, de Wiz Khalifa (35) e Charlie Puth (31), como trilha sonora. O décimo filme da franquia foi lançado este ano e contou com a participação de Ludmilla (28). "A vilã agora é atriz de Hollywood! Além da trilha, também fiz uma participação no Velozes e Furiosos 10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. Vejo vocês lá!", disse a cantora pelas redes sociais.