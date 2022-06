Paul Walker, falecido aos 40 anos, será homenageado na Calçada da Fama de Hollywood

Em 2023, o ator Paul Walker, de 'Velozes e Furiosos', será lembrado na Calçada da Fama

CARAS Digital Publicado em 18/06/2022, às 15h54

O ator Paul Walker, falecido aos 40 anos em um acidente de carro em 2013, será homenageado 10 anos após sua morte!

No próximo ano, o nome do artista ficará marcada na Calçada da Fama, como comemorado pela filha dele, Meadow Walker, na rede social. A jovem relembrou fotos do pai na juventude e celebrou a conquista.

"Turma da Calçada da Fama de Hollywood de 2023! Parabéns, papai! Eu sei, jovem, você nunca acreditaria! Eu também sei que você está olhando para baixo com seu sorriso contagiante, sentindo-se envergonhado e grato. Você ganhou isso e merece isso e muito mais. Eu te amo!", escreveu a garota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meadow Walker Thornton-Allan (@meadowwalker)

Paul Walker e outros nomes na Calçada da Fama

Além de Paul Walker outros nomes também foram anunciados para a Calçada da Fama no próximo ano. Ao todo serão 24 homenageados.

Entre os nomes divulgados estão: Uma Thurman, Ellen Pompeo e Mindy Kaling e os cantores Lenny Kravitz, Jonas Brothers e Blake Shelton.