Filho de dois anos de atriz de Travessia estava tomando remédio contaminado há dois meses; entenda

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz contou sobre a situação com o remédio do filho

Yohama Eshima (34), que participou da novela Travessia como a personagem Yone, descobriu que o filho, que tem esclerose tuberosa, estava tomando um remédio contaminado há, pelo menos, dois meses. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre a situação com o pequeno, de apenas dois anos. Entenda o que aconteceu.

Na manhã da última sexta-feira, 14, Yohama Eshima soube que o remédio que seu filho utiliza todos os dias, duas vezes por dia, estava contaminado. Ela descobriu a informação ao ver os stories do Instagram de uma amiga, como explicou: "Já fiquei alerta, achei um absurdo. Entrei em contato com ela e perguntei qual lote era, aí ela me passou os lotes porque recebeu um comunicado do SUS de Santa Catarina sobre os lotes que estavam contaminados. Eu não recebi nenhum tipo de comunicação".

"Quando vi que o lote do meu filho era contaminado, chorei de raiva. Me senti em um descaso completo com a humanidade", acrescentou a atriz sobre o remédio Sabril, que, segundo ela, teria sido contaminado pelo fármaco Tiaprina. "É um antipsicótico usado para abstinência alcoólica, e meu filho estava tomando isso", desabafou. De acordo com Yohama Eshima, as duas caixas de medicação que seu filho usava há dois meses estavam entre os lotes contaminados, que tinham a data de fabricação como setembro do ano passado.

Em declaração oficial do laboratório Sanofi, que produz o Sabril, à CARAS Brasil, a empresa informou: "A Sanofi informa que iniciou em 10 de julho de 2023 o recolhimento voluntário e preventivo de quatro lotes do medicamento SABRIL® 500mg (vigabatrina) comprimidos revestidos, antiepiléptico também indicado para o tratamento da síndrome de West, devido a um evento de qualidade. Ressaltamos que esse recolhimento não tem relação com a situação anterior de desabastecimento temporário deste medicamento. Estamos tomando todas as medidas necessárias para minimizar o impacto deste recolhimento no abastecimento do produto. Os pacientes não devem interromper ou alterar seu tratamento sem consultar um médico. Orientamos que entre em contato com os profissionais de saúde se tiverem quaisquer preocupações sobre o tratamento".