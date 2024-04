O que aconteceu com os cinco filhos de O.J. Simpson?

O.J. Simpson faleceu aos 76 anos de idade e teve cinco filhos. Saiba o que aconteceu com os herdeiros dele após o pai ter sido condenado à prisão

A morte do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson agitou a imprensa internacional nesta quinta-feira, 11. Ele faleceu aos 76 anos de idade no dia 10 de abril em decorrência de um câncer. Ao longo de sua vida, ele teve cinco filhos, frutos de dois casamentos. Relembre a história dos filhos dele:

O.J. Simpson teve três filhos com sua primeira esposa, Marguerite Whitley: Arnelle, Jason e Aaron. E também teve dois filhos com a segunda esposa, Nicole Brown Simpson: Sydney e Justin. O ex-atleta foi acusado de assassinar sua segunda esposa, Nicole, e o amigo Ron Goldman em junho de 1994 por ciúmes e foi julgado por 11 meses no que ficou conhecido como o Julgamento do Século.

A filha mais velha dele é Arnelle Simpson, que está com 55 anos de idade. Ela nasceu em 4 de dezembro de 1968 e participou do julgamento do pai após a morte da madrasta. Na época, ela prestou depoimento e disse que o pai estava fora de controle e perturbado. Inclusive, ela ficou o tempo todo ao lado do pai e o ajudou com um depoimento na audiência de liberdade condicional em 2017.

Arnelle Simpson durante uma das audiências do julgamento do pai - Foto: Getty Images

O segundo filho dele é Jason Simpson, de 53 anos, que nasceu em 1970. Durante a infância, ele acompanhava o pai nos eventos. Ao crescer, ele preferiu o anonimato. Hoje em dia, ele é chef em um restaurante de Atlanta e segue uma vida privada.

O terceiro filho de Simpson foi Aaron Simpson, que nasceu em 1977. Ele morreu faltando apenas um mês para completar 2 anos de idade. Ele se afogou em uma piscina.

A quarta filha do ex-jogador é Sydney Brooke Simpson, de 38 anos. Ela nasceu em 17 de outubro de 1985 e tinha 8 anos quando a mãe, Nicole, foi assassinada pelo pai. Ela foi criado pela tia Tanya Brown. Ela se formou em Sociologia na Universidade de Boston e vive na Flórida, onde trabalha no setor imobiliário, mas não tem uma vida pública.

O quinto filho de O.J. Brown é Justin Ryan Simpson, de 35 anos. Ele nasceu em 6 de agosto de 1988 e tinha 5 anos quando a mãe morreu. Ele trabalha no setor imobiliário na Flórida e teve uma filha, Lana.