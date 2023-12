O que aconteceu com Marcelinho Carioca? Entenda sequestro

Marcelinho Carioca chocou a web após ser sequestrado na madrugada do último domingo, 17

Marcelinho Carioca (51) chocou a web após ser sequestrado na madrugada do último domingo, 17. Resgatado na segunda-feira, 18, o ex-jogador do Corinthians foi mantido em cativeiro por um dia e meio. Entenda o que aconteceu com Marcelinho Carioca.

Na madrugada do último domingo, 17, Marcelinho Carioca deixava um show do cantor Thiaguinho em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, momentos antes de ser sequestrado. De acordo com informações do G1, em coletiva de imprensa com o atleta, o ex-jogador de futebol estava na porta da casa de uma amiga em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, para entregar ingressos do show, quando foi levado pelos suspeitos junto com a colega.

"Chegaram três indivíduos e me abordaram, e aí tomei essa coronhada na minha cabeça e depois não vi mais nada. Entrei no carro, já colocaram o capuz e não vi mais nada", contou Marcelinho Carioca durante a coletiva de imprensa.

Durante o sequestro , um vídeo de Marcelinho Carioca e da amiga viralizou nas redes sociais. "Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. E o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O.”, declarou o ex-jogador no vídeo, quando apareceu com um hematona no rosto.

“Eu confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro”, completou a mulher. Segundo o portal G1, o atleta diz ter sido obrigado a falar que tinha saído com ela e que o marido realizou o sequestro .

ores.Leia também: Falência à vista? Marcelinho Carioca acumula dívidas e viu patrimônio ruir

Após um dia e meio em um cativeiro em Itaquaquecetuba, o ex-jogador de futebol foi resgatado pela polícia. O programa da Record, ‘Balanço Geral’ acompanhou o resgate do ícone do Corinthians e registrou o momento em que ele foi libertado ao lado de sua amiga. Segundo a polícia, a família de Marcelinho Carioca pagou 40 mil reais aos sequestradores.