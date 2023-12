Abatido, Marcelinho Carioca surge ao lado da família e desabafa: "Respeito"

Marcelinho Carioca surge ao lado da família e desabafa; ele contou detalhes inéditos do sequestro e desmentiu boatos

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca reapareceu nas redes socais na madrugada desta terça-feira, 19. O craque surgiu em um vídeo ao lado da família logo após ser libertado de um sequestro.

Ainda visivelmente abatido, o ídolo do Corinthians apareceu ao lado dos três filhos, Lucas Surcin, Matheus Surcin e Marcella Surcin Souza e de outros familiares. Ele mandou um recado comemorando o retorno para casa.

"Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Lucas, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcella, minha filha, minha netinha Luize, meu genro querido Gabriel, minha norinha querida querida Carol", começou ele.

Marcelinho Carioca ainda agradeceu o desfecho do caso. "Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim está, também. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Taís, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que a amam, que ela é uma mulher digna correta", completou ele.

O craque seguiu desabafando e voltou a confirmar que foi coagido a gravar o vídeo polêmico que circulou nas redes sociais."E por falar nisso, me perguntaram: 'e aquele vídeo que você fez dizendo, né, que descobriu depois que a mulher casada e que o marido dela foi atrás de você pra te sequestrar?'. Gente, se você está com revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo. Só que não colou, não cola, porque eu fui no show da Neoquímica Arena, com um casal de amigos, somente nós três, e saí de lá sozinho. Fui encontrar os amigos e a Thaís em Itaquá para poder entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. E eles iriam. Só que aconteceu toda essa fatalidade, esse desespero, esse sequestro-relâmpago, duas três ruas acima, aquele baile funk, o fluxo, passando várias pessoas. Quando saí para cumprimentar todo mundo, já vieram três armados, desesperados, já colocando pessoas dentro do carro. Uma terceira pessoa quase entrando, saiu, mas aí tudo que aconteceu dentro do cativeiro, desesperador", disse.

Veja o vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCELINHO CARIOCA (@marcelinhocariocaoficial)

Marcelinho Carioca esteve no show de Thiaguinho antes de ser sequestrado

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca estava desaparecido desde o último domingo, 17, e o caso é tratado como sequestro pela Polícia Civil de São Paulo. Apenas um dia antes de desaparecer, ele fez o seu post mais recente nas redes sociais, no qual celebrou o encontro com o cantor Thiaguinho.

No vídeo, Marcelinho mostrou como foi entrar no camarim de Thiaguinho para cumprimentá-lo antes do show Tardezinha em São Paulo. Os dois trocaram elogios por suas carreiras de sucesso em suas áreas de atuação e ainda trocaram abraços.

"O monstro está aqui, o gigante está aqui! O palco é dele, o show lá dentro é dele”, disse Marcelinho. Por sua vez, Thiaguinho respondeu: "O maior ídolo! Eu te amo muito, você não tem noção do quanto. Você sempre é bem-vindo!”.