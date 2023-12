Marcelinho Carioca esteve em show de Thiaguinho antes de ser sequestrado

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca visitou o camarim do cantor Thiaguinho apenas um dia antes de desaparecer em São Paulo

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o último domingo, 17, e o caso é tratado como sequestro pela Polícia Civil de São Paulo. Apenas um dia antes de desaparecer, ele fez o seu post mais recente nas redes sociais, no qual celebrou o encontro com o cantor Thiaguinho.

No vídeo, Marcelinho mostrou como foi entrar no camarim de Thiaguinho para cumprimentá-lo antes do show Tardezinha em São Paulo. Os dois trocaram elogios por suas carreiras de sucesso em suas áreas de atuação e ainda trocaram abraços.

"O monstro está aqui, o gigante está aqui! O palco é dele, o show lá dentro é dele”, disse Marcelinho. Por sua vez, Thiaguinho respondeu: "O maior ídolo! Eu te amo muito, você não tem noção do quanto. Você sempre é bem-vindo!”.

O que se sabe sobre o sumiço de Marcelinho Carioca?

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi dado como desaparecido no domingo, 17, após não fazer mais contato. Ele estava indo para uma festa em Itaquera, em São Paulo. Horas depois, o carro dele foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, e a polícia iniciou a investigação sobre o caso.

Nesta segunda-feira, 18, o site Metrópoles informou que a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o ex-atleta foi sequestrado e o carro dele foi localizado. Além disso, a polícia já teria prendido dois suspeitos que estavam perto do carro do jogador, mas as identidades deles não foram reveladas.

Além disso, o colunista Leo Dias informou que a família de Marcelinho Carioca já teria um pagamento de resgate para colocar fim ao sequestro. O colunista informou que a família teria transferido R$ 50 mil para os bandidos, mas eles teriam exigido mais dinheiro.

Por enquanto, a família do ex-jogador não se pronunciou sobre o desaparecimento.