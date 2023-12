Marcelinho Carioca está desaparecido e a polícia investiga o caso

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o domingo, 17, e a polícia cogita o sequestro durante a investigação

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o domingo, 17, e a polícia investiga o caso. De acordo com o site g1, ele não foi mais visto pela família após ter saído para ir em uma festa em Itaquera, em São Paulo.

Horas depois, a polícia encontrou o carro dele abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Ainda segundo a reportagem, a polícia apura o que aconteceu com o ex-atleta e uma das linhas de investigações envolve a possibilidade de sequestro com o acionamento da Divisão Antissequestro.

Por enquanto, a equipe de Marcelinho Carioca não se pronunciou sobre o ocorrido.

Longe dos campos de futebol, Marcelinho Carioca se tornou empresário, jornalista, político e comentarista esportivo. Ele deixou de ser atleta de futebol em 2010 e foi fazer a faculdade de Jornalismo.

Em sua carreira nos campos, ele foi ídolo do Corinthians. Recentemente, ele participou do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, como o personagem Coqueiro.

O post mais recente de Marcelinho Carioca

O post mais recente de Marcelinho Carioca foi feito no final de semana e mostrou o ex-atleta com o cantor Thiaguinho nos bastidores de um show. "Esse cara nasceu pra brilhar, não pelo talento da voz, mas sim pela humildade e simplicidade em tratar bem as pessoas. Família é a essência de tudo, ele tem essa base. Vai pro mundão meu amigo, brilhar e encantar com essa voz diferenciada irmão", disse ele.