Família de Marcelinho Carioca já pagou resgate, diz colunista

Marcelinho Carioca está desaparecido desde domingo, 17, e a família já teria feito o pagamento para os sequestradores do ex-atleta

A família do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca já pagou o resgate que foi exigido pelos sequestradores dele. De acordo com o colunista Leo Dias, a família do ex-atleta pagou o valor de R$ 50 mil para que ele fosse libertado do sequestro, mas os bandidos teriam exigido mais dinheiro.

Segundo o site Metrópoles, a Polícia Civil de São Paulo confirmou que Marcelinho foi sequestrado e o caso segue em investigação pela Delegacia Antissequestro (DAS) para resgatar o ex-atleta.

A polícia prendeu dois suspeitos que estava perto do carro de Marcelinho, já que o veículo foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, e usa as impressões digitais encontradas no veículo para identificar os suspeitos.

Marcelinho Carioca está desaparecido desde domingo, 17, quando foi visto pela última vez indo para uma vez em Itaquera, São Paulo.

Longe dos campos de futebol, Marcelinho Carioca se tornou empresário, jornalista, político e comentarista esportivo. Ele deixou de ser atleta de futebol em 2010 e foi fazer a faculdade de Jornalismo. Em sua carreira nos campos, ele foi ídolo do Corinthians. Recentemente, ele participou do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, como o personagem Coqueiro.

O post mais recente de Marcelinho Carioca

O post mais recente de Marcelinho Carioca foi feito no final de semana e mostrou o ex-atleta com o cantor Thiaguinho nos bastidores de um show. "Esse cara nasceu pra brilhar, não pelo talento da voz, mas sim pela humildade e simplicidade em tratar bem as pessoas. Família é a essência de tudo, ele tem essa base. Vai pro mundão meu amigo, brilhar e encantar com essa voz diferenciada irmão", disse ele.