Novo vídeo mostra Marcelinho Carioca no cativeiro, diz colunista

Marcelinho Carioca aparece com hematoma no rosto em vídeo compartilhado pelo colunista Leo Dias e fala sobre o sequestro

O ex-jogador de futebol Marcelinho Cariocadesapareceu no domingo, 17, e surgiu em um novo vídeo que teria sido gravado no cativeiro. Ele pode ter sido sequestrado e a polícia de São Paulo já está investigando o paradeiro do ex-atleta. Enquanto isso, o colunista Leo Dias divulgou um suposto vídeo de Marcelinho no cativeiro.

No vídeo, Marcelinho aparece sem camisa e com um hematoma no rosto. Ele diz que teria sido sequestrado por um homem após ter se envolvido com uma mulher casada.

“Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. E o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O.”, disse ele no vídeo. Logo depois, a suposta mulher do homem apareceu e disse: “Eu confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro”.

Rapidamente, o vídeo viralizou na internet. Porém, a família de Marcelinho e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O que se sabe sobre o sumiço de Marcelinho Carioca?

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi dado como desaparecido no domingo, 17, após não fazer mais contato. Ele estava indo para uma festa em Itaquera, em São Paulo. Horas depois, o carro dele foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, e a polícia iniciou a investigação sobre o caso.

Nesta segunda-feira, 18, o site Metrópoles informou que a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o ex-atleta foi sequestrado e o carro dele foi localizado. Além disso, a polícia já teria prendido dois suspeitos que estavam perto do carro do jogador, mas as identidades deles não foram reveladas.

Além disso, o colunista Leo Dias informou que a família de Marcelinho Carioca já teria um pagamento de resgate para colocar fim ao sequestro. O colunista informou que a família teria transferido R$ 50 mil para os bandidos, mas eles teriam exigido mais dinheiro.

Por enquanto, a família do ex-jogador não se pronunciou sobre o desaparecimento.