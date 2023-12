Marcelinho Carioca é libertado de cativeiro pela polícia após sequestro

Marcelinho Carioca é resgatado pela polícia em cativeiro; ex-jogador de futebol contou que foi sequestrado após envolvimento com mulher casada

Desaparecido desde o último domingo, 17, o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca foi resgatado pela polícia em um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O programa da Record, ‘Balanço Geral’ acompanhou o resgate do ícone do Corinthians ao lado da polícia e registrou o momento em que ele foi libertado ao lado de uma mulher.

As imagens, divulgadas pelo jornal, mostram Marcelinho dentro de uma viatura policial, com o rosto coberto por uma camisa. O ex-atleta é amparado por policiais e pelo cinegrafista do programa, que solicita ao ex-jogador que faça o sinal de positivo com o dedo para mostrar que está bem após vivenciar um sequestro relâmpago.

🚨URGENTE: Polícia Militar salva Marcelinho Carioca do cativeiro após ele se envolver com mulher casada.



Ao lado de Marcelinho, é possível notar a presença de uma mulher, que teria sido sequestrada ao lado do jogador. Poucos minutos antes do resgate, o ex-atleta apareceu em um vídeo divulgado pelo jornalista Léo Dias, em que revela ter sido sequestrado, alegando que o incidente ocorreu após se envolver com uma mulher casada.

“Eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. E o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O.”, diz Marcelinho. A suposta mulher também se pronunciou: “Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro”, ela declarou no vídeo.

O que aconteceu com Marcelinho Carioca?

Vale destacar que a família de Marcelinho e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram sobre o assunto ou revelaram mais detalhes sobre o estado do ex-atleta. Por enquanto, o que se sabe é que o ex-jogador de futebol foi dado como desaparecido no domingo, 17, após não fazer mais contato com sua família. Ele estava indo para uma festa em Itaquera, em São Paulo.

Horas depois, o carro dele foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo, e a polícia iniciou a investigação sobre o caso. Na tarde desta segunda-feira, 18, o ‘Balanço Geral’, também exibiu imagens da investigação no veículo de Marcelinho. Durante as análises, os peritos descobriram a presença de uma arma.

No entanto, detalhes adicionais sobre a posse da arma ou sua autenticidade não foram revelados até o momento. O site Metrópoles informou que a Polícia Civil de São Paulo confirmou que o ex-atleta foi sequestrado e o carro dele foi localizado. Além disso, a polícia já teria prendido dois suspeitos que estavam perto do carro do jogador, mas as identidades deles não foram reveladas.

De acordo com o colunista Leo Dias, a família do ex-atleta chegou a pagar o valor de R$ 50 mil para que ele fosse libertado do sequestro, mas os bandidos teriam exigido mais dinheiro para o resgate de Marcelinho. Vale mencionar que além de jogador, ele também atuou como empresário, jornalista, político e comentarista esportivo.