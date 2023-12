Caso Marcelinho Carioca: arma é encontrada no carro do ex-jogador desaparecido

Segundo ‘Balanço Geral’, perícia teria encontrado arma durante investigações sobre sequestro do ícone do Corinthians, Marcelinho Carioca

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o último domingo, 17, e a polícia investiga seu desaparecimento como um possível sequestro. O caso recebeu um novo desdobramento depois que a perícia encontrou uma arma no carro do antigo ícone do Corinthians, que defendeu a camisa do time entre 1994 a 2001.

Na tarde desta segunda-feira, 18, o 'Balanço Geral' trouxe à tona as informações. O programa vespertino da TV Record exibiu imagens da investigação no veículo de Marcelinho, que foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Durante as análises, os peritos descobriram a presença de uma arma.

No entanto, detalhes adicionais sobre a posse da arma ou sua autenticidade não foram revelados até o momento. Gottino chegou a destacar que poderia se tratar de um equipamento de airsoft. Adicionalmente, outros objetos foram apreendidos para investigação sobre possíveis suspeitos e devem passar por análise no sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais.

O que se sabe sobre o sumiço de Marcelinho Carioca?

Até o momento, o paradeiro do ex-jogador de futebol segue em mistério. Segundo o site G1, Marcelinho Carioca não foi mais avistado pela família desde que saiu para uma festa em Itaquera, São Paulo. Pouco tempo depois, seu veículo foi localizado, e a polícia confirmou o sequestro, além de revelar que segue investigando o caso.

De acordo com o colunista Leo Dias, a família do ex-atleta pagou o valor de R$ 50 mil para que ele fosse libertado do sequestro, mas os bandidos teriam exigido mais dinheiro para o resgate de Marcelinho. Vale mencionar que além de jogador, ele também atuou como empresário, jornalista, político e comentarista esportivo.

Marcelinho Carioca se emocionou ao refletir sobre trajetória:

Apenas dois dias antes do sequestro, Marcelinho Carioca se emocionou ao revelar que foi reconhecido por alguns torcedores em público ao retornar de um compromisso durante a madrugada. Em seu perfil oficial no Instagram, ele agradeceu o carinho do público e refletiu sobre sua trajetória como ícone do futebol brasileiro.

“Duas horas da manhã e o cara trabalhando, te tratar com o maior carinho, maior respeito, maior reverência, maior amor. Se eu ficar emocionado, não tem como acordar nenhum dia triste, chateado, infeliz ou emburrado. Tenho que agradecer a Deus por tudo que fez na minha vida”, o ex-jogador se emocionou com o reconhecimento antes do sequestro.