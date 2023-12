Falência à vista? Marcelinho Carioca acumula dívidas e viu patrimônio ruir

Marcelinho Carioca acumula dívidas e viu patrimônio ruir; jornal aponta que craque é citado em mais de 100 processos na Justiça

O sequestro do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca trouxe à tona detalhes sobre a vida do ídolo do Corinthians. É que foi revelado que ele acumula dívidas e processos judiciais dez anos após deixar os gramados.

Conforme o jornal 'Extra' desta terça-feira, 19, o craque está devendo quase R$ 2 milhões e está praticamente falido. Isso porque o patrimônio declarado pelo jogador despencou de R$ 2,7 milhões em 2016 para míseros R$ 14 mil em 2020.

O jornal apurou que sua empresa, a Mpf Promoções Comerciais Ltda acumula dívidas. Entre os débitos estão cobranças da Prefeitura de São Paulo (cerca de R$ 18 mil), dívidas de condomínio, alugueis e até um débito com o Hospital Sírio Libanês. Essa última não foi paga desde 2007, quando ele tratou um câncer na unidade.

Marcelinho Carioca chegou a ter o passaporte e a CNH apreendidos após o não pagamento da dívida, que está em torno de R$ 114 mil. Há também uma dívida não paga sobre parcerias comerciais e direitos de imagem que agora está em torno de R$ 1,4 milhão. Alguns dos processos estão se arrastando desde 2004, quando ele ainda era jogador profissional. Ainda de acordo com o 'Extra', o nome do craque é citado em mais de 100 ações diferentes na Justiça.

Marcelinho Carioca gravou vídeo nesta madrugada

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca reapareceu nas redes socais na madrugada desta terça-feira, 19. O craque surgiu em um vídeo ao lado da família logo após ser libertado de um sequestro. Ainda visivelmente abatido, o ídolo do Corinthians apareceu ao lado dos três filhos, Lucas Surcin, Matheus Surcin e Marcella Surcin Souza e de outros familiares. Ele mandou um recado comemorando o retorno para casa.

"Bem, gente, que bom estar de volta, em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Lucas, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcella, minha filha, minha netinha Luize, meu genro querido Gabriel, minha norinha querida querida Carol", começou ele.