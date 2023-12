O que aconteceu com Manoel Soares? Ex-globo teve casa invadida por bandido

Manoel Soares teve casa invadida por assaltante e entrou em luta corporal com bandido

O jornalista Manoel Soares passou por um baita susto nesta segunda-feira, 18, após ter sua casa invadida por um bandido, em São Paulo. Na ocasião, Manoel estava no imóvel acompanhado de seus quatro filhos, genro e uma funcionária.

O caso ganhou destaque na mídia após Manoel ceder as imagens do momento ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV!. Durante a atração, foi explicado que Manoel conseguiu resolver a situação após mediar o conflito e imobilizar o criminoso.

Conforme informações dadas no programa, o bandido entrou no imóvel após abordar a funcionária de Manoel na calçada. Ele obrigou a moça a entrar na residência e logo em seguida deu voz de assalto no local. A confusão chamou atenção do apresentador, que conseguiu levar o homem para fora e acalmá-lo.

Ao perceber que o homem estava sozinho, ele reagiu e conseguiu desarmá-lo. Em seguida ele contou com a ajuda do filho, que é lutador de Jiu-Jitsu. “Foi um momento de pânico, mas graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”, disse ele ao programa.

Vale destacar que Manoel Soares é pai de duas crianças autistas, que, felizmente, não foram protegidas e não chegaram a presenciar o assalto. Em entrevista à Quem, ele reforçou que estava se recuperando do susto. "Fomos assaltados e estamos bem. Ainda estamos abalados com o que aconteceu. Agora é cuidar dos pequenos", contou.

Apesar de todo o transtorno, Manoel fez questão de preservar a vida do assaltante após a chegada da polícia militar no locaç. Ele pediu que não agredissem o homem e levassem-no ao hospital. O caso foi registrado. O caso foi registrado na 36ª Delegacia de Polícia de São Paulo e o bandido está internado em estado grave.