O que aconteceu com Johnny Depp? Versões desencontradas geram preocupação

O que aconteceu com Johnny Depp? Cantor teria sido encontrado desacordado, mas informações até o momento não batem

Notícias desencontradas estão gerando uma onda de preocupação entre os fãs de Johnny Depp. É que o ator cancelou os shows de sua banda após ser encontrado inconsciente em um quarto de hotel. Só que as informações agora estão entrando em conflito.

A notícia foi publicada pela primeira vez na manhã desta terça-feira, 25, quando um jornal local afirmou que ele teria passado mal em Budapeste, na Hungria, onde faria um show ao lado de sua banda, a The Hollywood Vampires.

De acordo com a imprensa do país, ele precisou de atendimento médico. Horas antes, o galã teria sido flagrado bebendo e indisposto pelas ruas da capital húngara. Não há qualquer registro fotográfico do momento, o que gerou ainda mais repercussão.

A notícia ficou ainda mais estranha porque o perfil oficial da banda publicou uma mensagem enigmática na qual dá a entender que a notícia é falsa. Tommy Henriksen, que também faz parte da banda, publicou um vídeo do ator no palco com uma referência ao filme Um Morto Muito Louco (1989).

Em um comunicado oficial, a banda também negou que o cancelamento dos shows tenha a ver com qualquer questão envolvendo o ator. "Ao chegar na casa de shows em Eslováquia para começar a apresentação de hoje à noite, rapidamente ficou claro que a construção das instalações estava incompleta e, portanto, insegura tanto para a banda quando para o público em geral. A banda está muito chocada com essa recente e infeliz virada de eventos, e espera retornar quando a agenda permitir", diz a mensagem oficial. Além da Eslováquia, o show na Hungria também foi cancelado após "imprevistos".

Vale lembrar que Johnny Depp chegou a cancelar shows ao lado de sua banda em maio. "Estamos tristes em compartilhar que o Hollywood Vampires irá reagendar nossas três datas de turnê nos Estados Unidos na próxima semana. Johnny sofreu uma lesão dolorosa no tornozelo após suas recentes aparições e foi aconselhado por seu médico a não viajar. Ele está arrasado com a reviravolta dos acontecimentos, mas espera descansar para que todos os quatro Vampiros possam trazer o seu melhor para a turnê na Europa", disse o perfil oficial.