Johnny Depp é encontrado inconsciente em quarto de hotel antes de show de sua banda

Banda de Johnny Depp cancela shows após o ator ser encontrado desacordado em quarto de hotel

O ator Johnny Depp deu um susto em sua equipe nesta semana ao ser encontrado inconsciente em um quarto de hotel. Ele estava em Budapeste para uma apresentação de sua banda, The Hollywood Vampires, quando foi encontrado desacordado e precisou de atendimento médico, informou osite The Daily News Hungary.

Com isso, o show daquela noite foi cancelado e também a apresentaçãodo dia seguinte. A publicação ainda contou que Depp foi visto por fãs bebendo e parecendo indisposto nas ruas de Budapeste antes de ver encontrado inconsciente.

Em nota, a banda informou que o cancelamento aconteceu por causa de imprevistos. O ator se recuperou do susto e se apresentou em shows na Alemanha e na Polônia.

Johnny Depp coloca apartamento à venda

Há pouco tempo, o ator Johnny Depp e a ex-mulher, Amber Heard, decidiram vender o apartamento cobertura deles em Los Angeles. De acordo com a imprensa internacional, o local foi listado em imobiliárias pelo valor de US$ 1,7 milhão.

O apartamento é um loft que fica na área histórica da cidade, no prédio Eastern Columbia Building, que tem design inspirado na Art Deco. A cobertura tem 1.780 metros quadrados de área útil, dois andares, quarto e dois banheiros, e pé direito alto.

O primeiro andar do apartamento tem a sala íntima, enquanto o quarto suíte fica no segundo andar com vista para a cidade. A cobertura está cercada por ótimos restaurantes e lojas de grife.