Flagra de Mel Maia com namorado e segundo filho de Rodrigo Santoro estão entre os destaques da semana

Entre as notícias em alta, Mel Maia surge ao lado do namorado, com quem mantém um relacionamento discreto, e esposa de Rodrigo Santoro anuncia segunda gravidez

O mundo dos famosos não para de girar um só minuto. A cada instante, um novo acontecimento chama a atenção da web - alguns deles até provocam discussões acaloradas. A CARAS Brasil selecionou alguns fatos que marcaram a semana e vai relembrar agora. Entre eles, uma rara aparição de Mel Maia (19) com o novo namorado, o anúncio da segunda gravidez de Mel Fronckowiak (36), esposa de Rodrigo Santoro (48) e a não participação da ex-BBB 24Leidy Elin (26) no Domingão com Huck. Não acabou, não. Tem muito mais! Confira a seguir.

Mel Maia surpreendeu ao ser vista acompanhada pelo namorado, o surfista português João Maria Pereira, durante um passeio em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 28. Desde que assumiu seu relacionamento com o rapaz, ela tem mantido a discrição, fazendo raras aparições públicas ao lado do amado.

João, que mora em Portugal, aproveitou o feriado para visitar a atriz no Brasil. Juntos, foram flagrados fazendo compras no centro comercial. Assim que notou a presença dos fotógrafos, Mel demonstrou simpatia e até mandou um coração. Já o surfista, mais discreto que a namorada, inicialmente mostrou timidez com os flashes, mas acabou caindo na gargalhada e se divertindo também.

Grávida pela segunda vez, a atriz Leandra Leal (41) desfilou a barriguinha na noite de segunda-feira, 25, em um evento no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. A estrela usava um vestido preto justo ao corpo e destacou o quanto sua barriga já está crescendo. Ela está com 18 semanas de gestação e espera um menino, fruto do seu casamento com o cineasta Guilherme Burgos. A artista já é mãe de Júlia Leal.

No próximo domingo, 30, o programa Domingão com Huck, da TV Globo, não exibirá a entrevista com o último eliminado do BBB 24. No caso, da ex-participante Leidy Elin, eliminada na terça-feira, 26. De acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, ela não estará no palco do programa porque a gravação aconteceu na segunda-feira, 25. Ou seja, antes da eliminação. Portanto, assim como aconteceu com Raquele na semana passada, o programa não terá a ex-BBB na atração.

O ator Rodrigo Santoro será pai pela segunda vez. O anúncio foi feito pela esposa dele, a atriz Mel Fronckowiak, na quarta-feira, 27. Ela mostrou uma desenho feito pela filha mais velha do casal, a pequena Nina, de 6 anos, para revelar a novidade publicamente, por meio das redes sociais.

"12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto. E o meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos", disse Mel.

Nos comentários, Santoro também comemorou a chegada de mais um filho. "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", afirmou.

Nesta quinta-feira, Ana Hickmann (43) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do irmão caçula, João Hickmann, que completou 23 anos. No Instagram, a namorada de Edu Guedes (49) compartilhou uma sequência de fotos ao lado do aniversariante do dia, e prestou uma homenagem especial para ele.

"Hoje é um dia muito especial, dia do meu caçula!!! João, feliz aniversário. Que você seja sempre esse menino lindo e carinhoso!! Te desejo muita saúde, alegria e felicidade. A mana te ama!!", escreveu a apresentadora do programa Hoje Em Dia, da Record, na legenda da publicação.