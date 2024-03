Grávida, Leandra Leal exibe a barriga em nova aparição

Grávida pela primeira vez, Leandra Leal encanta ao revelar qual é o tamanho de sua barriga de grávida ao usar look justo em evento

A atriz Leandra Leal vai ser mamãe pela segunda vez e sua barriga de grávida já está aparecendo. Na noite de segunda-feira, 25, ela marcou presença em um evento no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, e mostrou suas novas curvas ao ser fotografada pelos paparazzi de plantão.

A estrela usava um vestido preto justo ao corpo e destacou o quanto sua barriga já está crescendo. Ela espera o nascimento de um menino, que é fruto do seu casamento com o cineasta Guilherme Burgos.

Leandra está com 18 semanas de gestação e já é mãe de Júlia Leal.

Fotos: JC Pereira / AgNews

O casamento de Leandra Leal

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores no dia 22 de dezembro de 2023 ao mostrar alguns detalhes de como foi a sua cerimônia de casamento com o cineasta Guilherme Burgos. Eles celebraram a união na tarde de quinta-feira, 21, em uma celebração intimista no Rio de Janeiro. Agora, ela mostrou como foi a área interna do casamento.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou vários posts dos seus amigos sobre o seu casamento. Nas imagens, ela e o amado apareceram lado a lado em uma área com muitas plantas e flores enquanto trocavam juras de amor. Logo depois, ela ainda exibiu uma foto de como foi o bolo de casamento deles, que teve três andares e fotos dos noivos no topo do doce.

Para o grande dia, Leandra Leal usou um vestido de noiva branco, longo e com uma capa transparente na região dos ombros e colo. Por sua vez, o noivo usou um terno claro.

Os dois estão juntos desde maio de 2019 e celebraram a união deles em 2020 em uma praia de Búzios, mas sem a presença de convidados por causa da pandemia. Agora, eles fizeram uma festa com seus amigos.