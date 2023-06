Nova chance? Grazi Massafera viaja para encontro secreto com o ex

razi Massafera viaja para encontro secreto com o ex; veja quem é o sortudo

A atriz Grazi Massafera deixou os seguidores surpresos ao viajar de forma discreta para comemorar seu aniversário de 41 anos muito bem acompanhada. Isso porque ela mantém a vida pessoal de forma discreta, mas resolveu dar uma nova chance para um amigo antigo.

A estrela desembarcou na manhã de quinta-feira, 29, na Bahia para encontrar o modelo Marlon Teixeira, com quem vive um romance de idas e vindas . Os dois já chegaram a ser fotografados juntos, mas viveram também um período de afastamento.

Grazi Massafera e o bonitão estão na praia da Península de Maraú, um dos mais paradisíacos destinos do local. Queridinho dos milionários, o espaço tem hotéis que cobram até R$ 3,2 mil por uma diária.

O bonitão chegou a mostrar a loira sendo recebida por um café da manhã caprichado e feliz. "Grazi, feliz aniversário. Que seja uma visita revigorante em nosso santuário de boas energias", diz a mensagem que está presente no momento.

Discreta em relação à sua vida amorosa, a atriz estava solteira desde o término, em fevereiro do ano passado, com o cineasta Alexandre Machafer. Além disso, ela namorou Caio Castro por dois anos, de quem se separou em agosto de 2021. E também se relacionou com Cauã Reymond, pai de sua filha Sofia, de 11 anos.

Veja:

Cauã Reymond abre o coração e manda recado para Grazi Massafera: "Feliz"

O ator Cauã Reymond causou alvoroço entre os fãs ao publicar uma mensagem de carinho para a ex-mulher, Grazi Massafera, em seu perfil nas redes sociais. Acontece que a ex-BBB, completou 41 anos de idade na última quarta-feira, 28.

Na declaração, ele escreveu uma bela mensagem de felicitação para sua ex-mulher: "Feliz Aniversário! Muita saúde e luz", declarou o protagonista de 'Terra e Paixão', ao compartilhar uma selfie de Grazi em seus Stories no Instagram.