Nora de Fátima Bernardes entrou para a família há seis anos; relembre

Fátima Bernardes chamou a atenção da web ao compartilhar uma foto ao lado da nora, Thalita Martins, pela semelhança com a namorada do filho, Vinícius Bonner. Na família da apresentadora há seis anos, a jovem engenheira conheceu o amado quando ainda estavam na faculdade. Relembre história do casal.

Em 2017, Thalita Martins e Vinícius Bonner começaram a namorar após se conhecerem na Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde a jovem cursou Engenharia Química e o herdeiro de Fátima Bernardes estudou Engenharia da Computação. A data do início do romance ficou marcada em 10 de março, mas os dois só foram assumir o relacionamento publicamente nas redes sociais posteriormente.

Em 28 de dezembro do mesmo ano, o filho de Fátima Bernardes aproveitou o aniversário de 19 anos da namorada para se declarar com uma publicação: "Dia dessa coisinha, que sempre ri das minhas palhaçadas...". A engenheira, por sua vez, postou um clique de sua festa de aniversário trocando um beijo com Vinícius Bonner.

Thalita Martins e o filho de Fátima Bernardes fizeram um intercâmbio de duplo diploma de um ano e meio oferecido pela faculdade em 2020 na França, onde moram atualmente. Em março de 2021, o casal celebrou quatro anos de namoro com declarações nas redes sociais. "Hoje fechamos mais um ciclo e iniciamos outro. São 4 anos de muito amor e parceria! Fico muito feliz de ver tudo que construímos juntos. Sou grata por ter você ao meu lado, sempre me apoiando e me motivando. Você me acalma e me aquece! Vamos juntos, sempre! Te amo mais que tudo", compartilhou a engenheira.

