Engenheira e amante de viagens: Quem é a nora de William Bonner e Fátima Bernardes?

Atualmente, Thalita Martins mora na França com Vinícius Bonner e não posta há mais de um ano

William Bonner (59) e Fátima Bernardes (60) costumam ser reservados quanto à vida pessoal, assim como seus filhos, os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz (25). Porém, fãs da família Bonemer e internautas ficam curiosos, em especial, quanto a vida amorosa dos filhos do ex-casal. Vinicius namora há anos e costuma compartilhar alguns cliques ao lado da amada. Mas quem é a engenheira que se tornou nora dos jornalistas brasileiros? Conheça a seguir.

Nascida no Rio de Janeiro, Thalita Martins tem 24 anos e, atualmente, mora na França ao lado do namorado. A jovem cursou engenharia química na Pontífica Univerisdade Católica, a PUC. Ela e Vinícius se conheceram na faculdade, mesmo não fazendo o mesmo curso, já que o filho de Bonner e Bernardes fazia engenharia da computação, e começaram a namorar em 2017.

Uma das primeiras aparições dos dois nas redes sociais foi em 28 de dezembro daquele ano, quando o trigêmeo se declarou no aniversário de 19 anos da amada. Antes engenheira costumava publicar fotos de suas viagens e bons drinks em seu perfil do Instagram. Ela já compartilhou fotos em destinos conhecidos do Brasil como Foz do Iguaçu e as praias do Rio de Janeiro, e até em destinos internacionais como França, Canadá e Espanha.

No ano de 2020, ela e Vinícius fizeram um intercâmbio de duplo diploma, oferecido pela faculdade e foram estudar na França. Apesar de morarem no país agora, os dois foram estudar em cidades separadas e, nos Stories, ela contou os desafios de morar em outro país sozinha e o desejo de voltar a morar no local, após o intercâmbio de 1 ano e meio.

Agora, com os cabelos pintados de ruivo, já faz mais de um ano que ela não compartilha fotos no feed do seu perfil oficial. Em seus destaques, ela compartilha perguntas que respondeu de seus seguidores e lá, já afirmou também que Vinícius não foi seu primeiro namorado, e que se considera uma pessoa sem religião. Além disso, ela disse que tem uma irmã chamada Nathalia Martins e que se dá muito bem com os sogros, com Túlio Gadelha e Natasha Dantas.