Noiva de Zezé Di Camargo revela momento mais difícil de sua vida: 'Forte'

Após perda, noiva de Zezé Di Camargo conta como fez para lidar com situação mais difícil de sua vida

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou para os seguidores qual foi o momento mais difícil de sua vida. Nesta quinta-feira, 13, a musa fitness abriu uma caixinha de perguntas em seus stories e escolheu algumas dúvidas de que a acompanha.

A influenciadora digital então comentou que, até hoje, a situação mais desafiadora que vivenciou foi a morte do pai. Não apenas o luto de perdê-lo, mas também, de assumir a responsabilidade de deixar sua mãe segura.

"A morte do meu pai foi o período mais difícil da minha vida. Tive que ser forte pra poder cuidar da minha mãe até ela se sentir apta a fazer as coisas do dia a dia, que quem fazia tudo era ele. Ela ficou perdida no início", explicou o que houve.

É bom lembrar que a mãe de Graciele Lacerda mora em um apartamento comprado pela influenciadora no Espírito Santo, onde nasceu. Com muito carinho, a futura esposa do cantor comprou o imóvel e deu de presente todo decorado.

Na rede social, a musa fitness sempre mostra o amor que sente por Maria Graça Lacerda. Nos últimos meses, a senhora resolveu seguir os conselhos da filha e adotou uma dieta mais saudável. O resultado impressionou a todos, a mãe da famosa até deixou de consumir insulina. Veja aqui.

Leia também:Graciele Lacerda lamenta morte do pai

De véu e grinalda? Zezé e Graciele Lacerda contam detalhes do casamento

A influenciadora Graciele Lacerda e o cantor sertanejo Zezé di Camargo contaram novos detalhes sobre o casamento. Em entrevista ao Fofocalizando, os dois revelaram como será a cerimônia.

Quem começou comentando a história foi a jornalista, que garantiu que não fazia questão de subir ao altar. "Eu brinco que tenho preguiça porque a gente se sente casados, não sinto necessidade em fazer. Mas a minha mãe e a mãe dele cobram muito isso da gente, que tem que casar. Ele falou que a gente tem que marcar e ele decidiu a data, o mês, tudo", afirmou ela.

O sertanejo então evitou confirmar a data, mas deu pistas sobre o casamento. Ele quer que seja um festão luxuoso. "Como eu quero fazer uma coisa muito especial, a gente depende de outros acertos, seria mais no final de 2024, depois de agosto", garantiu ela.

Graciele Lacerda então foi questionada se planeja usar véu e grinalda. Ela se mostrou reticente, apesar da torcida de Zezé di Camargo para ser um casamento tradicional. "Véu e grinalda eu não sei. Eu não sei nem como eu vou casar, mas vai ser bonito", revelou ela.

Veja: