Graciele Lacerda lamenta morte do pai: ''Faz 12 anos''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, lamenta a falta do pai em mais um Dia dos Pais

A noiva de Zezé Di Camargo (59), Graciele Lacerda (41), lamentou a morte do pai há 12 anos neste domingo, 14, de Dia dos Pais. Em sua rede social, ela recordou fotos com o pai e desabafou sobre a saudade que sente dele.

Em um dos cliques, a musa fitness apareceu bem jovem dançando com o pai e em outro ele apareceu sozinho em um registro em preto e branco. Na legenda da publicação, a jornalista falou um pouco do tempo que pode passar com ele na vida.

"Faz 12 anos que você não vê mais as minhas homenagens. Mas graças a Deus tive o privilégio de poder comemorar essa data com você por 29 anos. Não só essa data como todos os dias. Aliás, eu aproveitei muito você Pai", falou.

Graciele Lacerda lamentou de não ter conseguido ajudar mais o pai. "E queria poder ter proporcionado várias coisas que você não viveu e não teve oportunidade de aproveitar. Mas hoje tudo que faço pela minha mãe se estende a você, como se estivesse aqui", contou.

"Sinto orgulhosa de ter herdado muitas coisas suas. Uma delas é não deixar a peteca cair e saber sair dos problemas com muita sabedoria e humildade. Te amo pra sempre! Espero que no próximo dias dos Pais eu possa voltar a comemorar essa data novamente! Mesmo sendo de uma forma diferente! Feliz dia dos pais para todos!", desejou ela.

Graciele Lacerda faz festa surpresa para as sobrinhas

Muito família, Graciele Lacerda sempre mostra o apartamento que comprou e montou para a mãe. Inclusive no local, ela aproveitou recentemente para fazer uma festa surpresa para as sobrinhas no Espírito Santos, estado onde nasceu.

Na rede social, a noiva de Zezé Di Camargo encantou ao compartilhar os cliques inéditos ao lado das sobrinhas e de sua família. "Colecionando momentos! Consegui fazer uma festinha surpresa para minhas sobrinhas. Foi tudo muito rápido, mas ficou tudo perfeito", contou a musa fitness.

