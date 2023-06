Graciele Lacerda surge agarradinha com a família: "Que dia"

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou os fãs ao posar lado da mãe, do irmão e da afilhada

Graciele Lacerda usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, para dividir com seus seguidores uma sequência de cliques encantadores ao lado de sua família. Ela viajou para Vitória, no Espírito Santo, para cumprir alguns compromissos, e aproveitou para matar a saudade de seus familiares e da afilhada.

Em seu perfil no Instagram, a noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, surgiu agarradinha com a mãe, dona Maria das Graças Lacerda. Depois ela também postou alguns registros ao lado do irmão, a cunhada, e a afilhada, Maite, e celebrou por conseguir vê-los, já que terá que retornar para São Paulo.

"Depois do compromisso em Vitória, consegui dar um agarro na minha mãe, conhecer minha nova cunhada e ainda com o atraso do voo, curtir minha afilhada Maite e o gorducho do Pedro!! Que dia abençoado e produtivo!!", escreveu a musa fitness, que aparece nas imagens usando um conjunto xadrez, roxo e branco.

Sempre que pode, Graciele posta fotos e vídeos com a mãe. Recentemente, ela chocou os fãs ao mostrar a mudança que dona Maria sofreu em seu corpo após entrar em seu programa de emagrecimento e reeducação alimentar. Além de ter perdido muito peso, a mãe da influencer conseguiu uma conquista: tirar a insulina.

"Dividir uma notícia que acabei de receber, to muto feliz, muito mesmo, quem me acompanha aqui sabe que eu to cuidando da minha mãe, que ela tem diabete e a nossa vontade era suspender a insulina dela, desde dezembro a gente começou a fazer um trabalho, porque ela fazia uma dieta totalmente errada, mas o intuito mesmo é a saúde dela, ela emagrece tem outros benefícios através da alimentação, mas a questão era tirar a insulina", disse a influenciadora. "O pâncreas dela voltou a funcionar", escreveu ela, ao contar com felicidade a notícia em vídeo em sua rede social.

Confira as fotos de Graciele com sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Presente de Zezé

Noiva de Zezé Di Camargo, a musa fitness Graciele Lacerda comemorou o Dia dos Namorados com muito romance com o cantor. Dias após a data especial, a influenciadora compartilhou um clique segurando um mimo que recebeu do amado no hotel onde tiverem um jantar especial.

Cheia de felicidade, a jornalista surgiu deslumbrante com um buquê de rosas-vermelhas nas mãos. Combinando com o presente, Graciele Lacerda deu um show de beleza e boa forma ao surgir com um vestido também vermelho com fenda. "Quero flores em vida… pelos olhos dele", escreveu a famosa ao exibir o clique feito por Zezé Di Camargo durante a noite especial que tiveram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!