Nicolas Prattes avalia rótulo de galã e opina sobre ser pai em Fuzuê

Nicolas Prattes, o Miguel de Fuzuê, refletiu sobre carreira e opinou sobre possibilidade de ser pai na novela

Nicolas Prattes (26), que tem uma carreira recheada de trabalhos na televisão, estrela Fuzuê como o personagem Miguel. A Globo recebeu a imprensa nos bastidores da gravação da novela das sete e, com presença da CARAS Brasil, o ator refletiu sobre a carreira, opinou sobre possibilidade de ser pai na trama e ainda avaliou rótulo de galã.

"Não me vejo como galã. O próprio Tarcisão falava isso de que as pessoas podem falar o que elas quiserem, elas são o público. A gente precisa ter opinião sobre as pessoas. Ele falava que se o galã viesse com uma coisa enraizada de depreciação, beleza. Se não vier, que bom também. Não preciso acreditar em tudo o que eu escuto. Só quero, cada vez mais, fazer coisas diferentes e ter a opinião do público", compartilhou o ator de Fuzuê.

"Se eu, cada vez mais, consigo fazer coisas diferentes, acredito que as oportunidades chegam. A gente está fazendo para ser visto, é por uma boa visão por parte do público. Isso, para mim, é o meu presente, aí me chama de galã e do que quiser que está tudo certo. Nem me incomodo também", acrescentou Nicolas Prattes .

Leia também: Nicolas Prattes festeja leveza de Fuzuê com referência a super-herói: 'Melhor escolha'

O ator de Fuzuê ainda refletiu sobre a mudança de papéis com sua faixa etária e relembrou momento nos bastidores de Vicky e a Musa, além de entregar possibilidade de viver pai na frente das câmeras. "Acho muito bom, mas foi engraçado. [Falaram]: 'Elenco infantil e elenco jovem, vamos dividir a sala'. Aí eu fui para um lado e ele falou: 'Não, você é para cá'. Falei: 'Ok, estou entendendo o meu lugar'. Daqui a pouco já é [papel de] pai, nessa novela de repente. Ainda não sei se essa criança nasce", entregou.