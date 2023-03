Nicola Peltz fala sobre rivalidade com a sogra, Victoria Beckham, depois de série de rumores na internet

Nicola Peltz se casou com Brooklyn Beckham em abril do ano passado e desde então os rumores circulam na web

A atriz Nicola Peltz (28) abordou novamente os boatos frequentes de que não se dá bem com a sua sogra, Victoria Beckham (48). A herdeira é casada com Brooklyn Beckham (24), primogênito da estilista com o ex-astro de futebol David Beckham.

Em entrevista à revista Cosmopolitan publicada nesta terça-feira, 14, Nicola falou sobre o assunto: "Eu já disse isso tantas vezes: não há rivalidade. Não sei. Ninguém nunca quer escrever as coisas boas”, desabafou. "É muito estranho, na verdade, seja a minha vida ou a vida de outra pessoa ou o que quer que seja, quando você sabe a verdade e depois lê algo totalmente errado."

Os rumores de que Victoria e Nicola não se gostam surgiram ainda no ano passado, em meio a desentendimentos relatados na imprensa internacional sobre o casamento da atriz com Brooklyn – entre outros momentos tensos, como o relato de que elas não se suportavam e nem se falavam.

Um dos tópicos sempre citados em veículos internacionais diz respeito ao vestido de casamento de Nicola, que seria feito pela sogra estilista e, no final das contas, não rolou. Ela e Brooklyn se casaram em abril do ano passado na mansão do pai bilionário da atriz, na Flórida, nos EUA.

“Eu ia usar e eu realmente queria [um vestido feito por Victoria]. Alguns meses depois, ela percebeu que seu ateliê não tinha como fazer isso, então eu tive que escolher outro vestido”, explicou Nicola em entrevista à Variety ainda no ano passado. “Ela não disse que eu não poderia usar; eu não disse que não queria usar. Foi aí que surgiu [o boato], e então começaram com isso.”

Na entrevista desta terça, Nicola aproveitou para fazer um pedido: “Eu só queria que as pessoas me conhecessem antes de me julgarem", pediu. “E é péssimo, porque eu gostaria de poder responder a cada pessoa, dizendo, 'Isso não é verdade. Isso não é verdade.”