Victoria Beckham teria feito esposa do filho Brookyln chorar em seu casamento

O clima no casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz não teria sido nada agradável por conta de Victoria Beckham

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 16h52

Nesta última sexta-feira, 2, o jornal britânico Daily Mail revelou que o casamento de Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, que aconteceu em abril, teria sido conturbado e marcado por desavenças.

Isso porque, a mãe do noivo, Victoria Beckham estaria de coração partido por ter que deixar de ver seu filho mais velho com tanta frequência.

Brooklyn era o apoio emocional da mãe e ex-Spice Girl, principalmente quando o marido David Beckham saia em viagens. “Ela e Brooklyn sempre tiveram um relacionamento tão próximo, ela era seu conforto quando as coisas estavam difíceis no casamento de Beckham. Ela também levava Brooklyn para eventos enquanto ele crescia, onde ela o descreveria como seu par. Ela achou tudo isso muito difícil”, comentou um amigo da família ao jornal britânico.

Outra fonte ainda revelou ao tabloide do Reino Unido que por mais que Nicola e sua sogra tivessem se dado bem de início, conflitos foram surgindo: “Victoria ama ter seus filhos ao seu redor, é como ela mais ama passar seu tempo. Ela sempre foi tão calorosa e acolhedora com as namoradas dos filhos e adorou Nicola desde o primeiro dia. Mas as coisas ficaram complicadas e é perturbador para ela, ela está com o coração partido”.

Os rumores de um estranhamento entre Nicola e Victoria surgiram a partir de rumores de que a esposa de Brooklyn teria se recusado a usar um vestido feito por Victoria na cerimônia. Fato que foi desmentido pela atriz ao dizer que o ateliê da sogra não conseguiria entregar a peça a tempo.

Porém, um outro desentendimento teria ocorrido no casamento. Brooklyn e Victoria teriam planejado fazerem sua primeira dança ao som da música “You Sang To Me”, do cantor Marc Anthony que estava no evento. Porém, Victoria teria pedido para que a canção fosse dedicada a ela e seu filho.

Além da canção, o cantor ainda teria feito um discurso elogiando a esposa de David Beckham, o que teria feito Nicola sair chorando de seu casamento. “[O discurso] foi totalmente um tributo à Victoria e ao quão incrível ela é”, contou uma fonte ao tabloide britânico The Mirror. “Ela [Nicola] saiu correndo no meio do casamento com Brittany [irmã] e sua mãe, ela estava chorando muito”, detalhou.

