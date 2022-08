Victoria Beckham esbanja beleza ao aparecer com vestido curto

LOOK DE MILHÕES!

A ex-Spice Girl Victoria Beckham compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando um look elegante composto por um vestido curto

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 18h21

Nesta sexta-feira, 19, Victoria Beckham deixou os fãs babando ao aparecer com as pernas à mostra ao usar um vestido bem curto.

A ex-integrante do grupo musical Spice Girls publicou um vídeo em seu Instagram onde aparecia com um vestido curtinho cor salmão. Para completar o look que deixava suas longas pernas às mostras, a esposa de David Beckham usava sapatos azuis.

“Eu amo essa cor, o sapato azul... é um formato muito bom. Estou usando esses vestidos o verão inteiro”, comentou a empresária sobre seu look.

Os fãs de Victoria amaram o look da mãe de Brooklyn Beckham (23). “Está incrível como sempre Victoria”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: "Wow, essas pernas”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Na paz?

Recentemente, o filho de Victoria e David Beckham, Brooklyn desmentiu em entrevista os rumores de que sua esposa Nicola Peltz e sua mãe não se davam bem.

“Eu aprendi que sempre vão tentar escrever coisas assim”, comentou Brooklyn se referindo aos tabloides. “Sempre irão tentar e colocar pessoas para baixo. Mas todo mundo se dá bem, o que é bom”, comentou.