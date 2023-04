Neymar volta à França enquanto Bruna Biancardi, grávida, fica no Brasil

Jogador de futebol Neymar Jr., que anunciou recentemente seu filho com Bruna Biancardi, é recebido em Paris por craque

Nesta sexta-feira, 28, o craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. (31) mostrou que voltou para a França, deixando sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida do primeiro filho do casal, no Brasil.

Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um vídeo no qual aparece em Paris sendo recebido por ninguém mais, ninguém menos que a lenda do esporte, o britânico David Beckham (47), que também foi ídolo do clube em que Ney joga. “Bom te ver de novo”, escreveu o atleta brasileiro, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Neymar, que ainda está lesionado e usando muletas para se locomover, marca seu retorno à capital francesa para poder voltar aos seus compromissos como jogador do Paris Saint-Germain, enquanto sua namorada fica em terras brasileiras.

Casamento

Bruna Biancardi deixou os seguidores curiosos ao mostrar que está confeccionando um vestido supostamente branco para usar em uma ocasião especial. Os fãs logo levantaram suspeitas de um casamento com o jogador de futebol Neymar Jr. “Escolhendo tecidos de vestidos para duas ocasiões especiais”, disse a influenciadora ao fazer mistério sem revelar o motivo por trás da confecção das peças.