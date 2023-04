Bruna Biancardi faz mistério com vestido e fãs suspeitam: “Casamento”

À espera de seu primeiro filho com Neymar Jr, Bruna Biancardi faz post enigmático sobre 'ocasiões especiais’

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha nesta quinta-feira, 27. Acontece que a morena mostrou que está confeccionando um vestido supostamente branco para usar em uma ocasião especial. Os fãs logo levantaram suspeitas de um casamento com o jogador de futebol Neymar Jr (31).

Esperando o seu primeiro filho com o atleta, Bruna usou seu stories para publicar uma foto em preto e branco em que aparece um tecido de tule claro com aplicações de pérolas delicadas: “Escolhendo tecidos de vestidos para duas ocasiões especiais”, a influenciadora fez mistério sem revelar o motivo por trás da confecção das peças.

Bruna Biancardi faz mistério sobre confecção de vestido - Reprodução/Instagram

No Twitter, alguns fãs do casal levantaram diversas hipóteses e um possível casamento protagonizou entre elas: “Esse tecido é parecido demais com vestidos de noiva”, disse um admirador. “Tá escolhendo tecido para vestido de casamento”, mais uma tentou adivinhar a ocasião. Outra admiradora rebateu: “É tecido do chá revelação”, lembrando que Bruna revelou recentemente que espera seu primeiro filho com Neymar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi faz carinho na barriga em novas fotos:

A namorada do jogador de futebol Neymar Jr, Bruna Biancardi encantou seus seguidores nas redes sociais no último domingo, 23. A influenciadora compartilhou novas fotos durante a sua gravidez. À espera do nascimento do seu primeiro filho com o atleta, a morena exibiu a barriguinha de gestação.

“Está aberta a temporada de fotos com a mão na barriga”, Bruna brincou na legenda do registro em que aparece acariciando o abdômen enquanto relaxava no sol usando um vestido rosa pink. A morena também usou o Instagram para fazer algumas revelações sobre a gestação, inclusive, ela contou que ainda não sabe o sexo do bebê.