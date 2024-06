Neymar ostenta acessório caríssimo em leilão; saiba o preço

Durante o leilão de seu instituto, Neymar apostou em um blazer de veludo, camisa social e par de tênis esportivos. Além de um acessório de luxo

Na noite desta segunda-feira, 3, Neymar reuniu celebridades do entretenimento e do esporte para a quarta edição do Leilão Beneficente do Projeto Instituto Neymar. Para o evento, o craque apostou em um look todo preto, com um blazer de veludo, camisa social e par de tênis esportivos. Além de um acessório de luxo.

Trata-se de um relógio de pulso, modelo Richard Mille 68-01 'Kongo. Com apenas 30 exemplares pelo mundo, o item é assinado pelo pintor francês Cyril Kongo Phan e pode chegar a custar até R$ 9,4 milhões, de acordo informações de sites especializados na venda desses itens de luxo. Além deste, o jogador possui uma coleção avaliada em mais de R$ 24 milhões, conforme noticiou o portal IG.

Lotes oferecidos

Entre os lotes oferecidos no leilão, estava uma "experiência" no Flamengo e um churrasco na casa do jogador do rubro negro Léo Pereira. Além de um final de semana em Mangaratiba com a família do craque, que foi arrematado por R$ 1,8 milhão. E quem abriu a carteira e arrematou os três lotes foi a Musa do Salgueiro, Tati Barbieri e o marido, Roman Shakal.

Nas redes sociais, ela comemorou a conquista. "Ele bateu o recorde de todas as edições dos leiões. O homem que mais arrematou lotes. 3 lotes em uma noite. E eu fiquei como? Fui embora com o maior da noite. Você brilha demais, meu amor. E esse brilho vem da sua alma. Eu amo sua energia, ela encaixa perfeitamente na minha. Te amo", disse.

O evento arrecadou R$ 21 milhões, que será destinado às atividades socioeducativas da associação. O valor superou - e muito - o valor arrecadado nas outras edições. Em 2023, o leilão captou cerca de R$ 9 milhões. Já em 2018 e 2017, a arrecadação não passou de R$ 4 milhões.