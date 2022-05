Nathalia Costa, do 'Detetives do Prédio Azul', fica loira em mudança de visual

Atriz da série D.P.A – Detetives do Prédio Azul, Nathalia Costa faz transformação radical no cabelo

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 17h07

A atriz Nathalia Costa, que interpreta a Flor da série D.P.A. - Detetives do Prédio Azul, está com novo visual! Nesta semana, a estrela contou que abandonou os cabelos castanhos e apareceu com os fios loiros na web.

Em um post nas redes sociais, ela exibiu um vídeo com o antes e o depois da transformação. Agora, a jovem está com mechas bem claras nos fios e com o fundo castanho. “Blonde era”, disse ela na legenda.

Nathalia Costa já é um rostinho conhecido da televisão. Ela já atuou em algumas novelas da Globo e sempre roubava a cena com sua fofura na infância. A atriz atuou em A Vida da Gente, Alto Astral e Êta Mundo Bom!, na qual viveu a Fadinha.

Confira a transformação no cabelo de Nathalia Costa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathália Costa (@nathipcosta)