Naomi Campbell lamenta falecimento de Abilio Diniz: "Descanse em paz"

Naomi Champbell lamentou a morte do empresário no último domingo, 18. Abilio Diniz faleceu aos 87 anos devido uma insuficiência respiratória

Naomi Campbell foi mais uma das celebridades que lamentaram a morte do empresário Abílio Diniz. No último domingo, 18, a top model deixou um comentário nas redes sociais após receber a notícia.

"Descanse em paz, Abílio", disse ela. A relação entre Naomi Campbell com a família Diniz é antiga. No passado, ela viveu um romance rápido com João Paulo Diniz, filho de Abilio, que faleceu em 2022, vítima de um infarto fulminante, aos 58 anos. Na época, a top model também se despediu do amigo.

Naomi Campbell lamenta morte de Abilio Diniz. Foto: Reprodução/Instagram

Na época, em uma publicação acompanhada de uma série de fotos, Naomi enviou suas condolências ao irmão, Pedro, e ao pai.

"João Paulo Diniz. Não há nada que você não pudesse fazer, nosso Super-Homem, super-herói... epítome do trabalho duro, determinação e dedicação, com tanta elegância... Que você voe alto e descanse em paz... minhas sinceras condolências ao @abilio_diniz @pedropaulodiniz09 e toda a família Diniz", disse ela.

Qual foi a causa da morte do empresário Abilio Diniz?

A morte do empresário brasileiro Abilio Diniz chocou a população na noite do último domingo, 18. Ele faleceu aos 87 anos de idade enquanto estava internado em um hospital de São Paulo. De acordo com a família, ele morreu em decorrência da insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Segundo a revista Veja São Paulo, o empresário estava em Aspen, nos Estados Unidos, quando passou mal. Ele voltou às pressas ao Brasil em um avião adaptado com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A internação dele em um hospital de São Paulo foi notificada à imprensa por sua equipe na tarde deste domingo, mas ele já estava hospitalizado há alguns dias. Ele estava em estado grave e foi diagnosticado com pneumonia.

Abilio Diniz ficou conhecido por ter transformado a loja do seu pai na grande rede varejista do Grupo Pão de Açúcar. Na lista da Forbes, ele era um dos brasileiros mais ricos, com uma fortuna estimada em US$ 2,4 bilhões. Ele deixou a esposa e cinco filhos - ele perdeu um dos filhos, João Paulo, em 2022.

"É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho", informou a nota oficial da família.