"Não grito com meu filho", diz Carmo Dalla Vecchia sobre relação com herdeiro

O ator Carmo Dalla Vecchia (51) é um verdadeiro paizão e sempre chama atenção ao compartilhar momentos fofinhos ao lado de seu filho, Pedro (3), fruto do relacionamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro (52). Segundo o artista, ele costuma ser bastante paciente com o herdeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator, que está prestes a estrear com a novela Amor Perfeito, nova trama das 18h da TV Globo, afirmou que nunca levantou a voz ao tentar falar com o garotinho, mesmo em momentos mais complicados da rotina paterna.

"Eu nunca gritei com meu filho, nunca. Mas eu entendo quando um pai grita com uma criança, porque eu tenho uma uma situação extremamente favorecida que me ajuda a ter babá, então eu entendo perfeitamente. Tenho sorte de nunca ter perdido a paciência", comentou.

Emendando um trabalho em outro, Carmo disse que faz o possível para se manter presente em casa. "Acabo não dando todo o tempo que gostaria de dar para ele, mas eu também não me culpo por isso. Tá tudo certo, compenso em outro dia", disse o ator, que no último ano esteve no ar em Cara e Coragem.

Adorando viver a experiência da paternidade, o global garantiu que teria fôlego para ter mais três filhos, mas ainda está tentando alinhar com seu companheiro. "Queria ter outro, mas o João não quer. Teria paciência para quatro, vocês não têm ideia do pai que eu sou", contou.

CARMO DALLA VECCHIA FALA SOBRE CRÍTICAS NA CARREIRA

Mesmo ansioso para a estreia da novela, Carmo revelou que não costuma acompanhar a repercussão de seus trabalhos nas redes sociais. O artista afirmou que evita olhar os comentários do público, para que as opiniões alheias não mexam com sua entrega ao personagem .

"Nunca vejo [as críticas], porque eu acho que o artista tem que fazer uma coisa genuína e conectada com aquilo que ele tem dentro dele. A partir do momento que a opinião das pessoas que estão assistindo a obra for muito importante, eu posso acabar me distanciando daquilo que eu tenho mais genuíno internamente", disse ele.

Carmo ainda afirmou que algumas críticas são maldosas a ponto de influenciar diretamente na autoestima. "Se eu conectar tudo que eu faço para ver se as pessoas irão gostar, eu vou deteriorar. Aí eu vou me negar a envelhecer, vou dar uma pirada na cabeça", disse ele aos risos, que completou: "Na vida isso já é ruim, com o personagem também não é bom".