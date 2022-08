Carmo Dalla Vecchia exibe bastidores divertidos ao lado de elenco de 'Cara e Coragem'

Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado do elenco de Cara e Coragem

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 16h54

Nesta quarta-feira, 3, Carmo Dalla Vecchia (51) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos momentos divertidos que viveu ao lado do elenco de Cara e Coragem.

O ator publicou uma foto onde ele aparece ao lado de sua família da ficção, composta por Paolla Oliveira (40), Diogo Caruso (13) e Alice Camargo, além dos atores Stella Maria Rodrigues (55), Leopoldo Pacheco (61), Vitória Bohn (19), Marcelo Serrado (55), Guilherme Tavares e Anselmo Vasconcellos (68).

Na legenda, Carmo falou com carinho do momento, se derretendo por seus colegas de trabalho: "BRUNCH CARA E CORAGEM - se existe algo mais bonito que família unida me conta aí. Essa que aparece aí na vida real não é a minha mas não acharia nada mal se fosse. Amo muito todos!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que amor!", disse um. "Todos lindos!", falou outro. "Vocês estão perfeitos! Bela atuação!", escreveu um terceiro.

Confira a foto de Carmo Dalla Vecchia em bastidores divertidos de Cara e Coragem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia (@carmodallavecchia)

Carmo Dalla Vecchia posa sem camisa e revela quantos quilos perdeu

Recentemente, Carmo Dalla Vecchia usou suas redes sociais para exibir os resultados de pouco mais de um mês pegando pesado nas atividades físicas!

O ator publicou um registro em preto e branco onde aparece em frente ao espelho e mostrou a evolução de seu corpo, após perder quase oito quilos.

