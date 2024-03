Não é o primeiro? Bruna Marquezine teve outro 'affair' internacional antes de Bad Bunny

Bruna Marquezine deixou fãs curiosos após ter sido vista com Bad Bunny; esta não é a primeira vez que ela levanta rumores de um affair internacional

Bruna Marquezine (28) se tornou assunto na imprensa internacional após ser apontada como novo affair do cantor porto-riquenho Bad Bunny (30). Apesar da curiosidade, esta não é a primeira vez que a atriz brasileira levanda rumores de um relacionamento amoroso com uma estrela internacional.

Entre os anos de 2022 e 2023, muitos fãs especularam sobre um possível romance de Bruna Marquezine com o protagonista de Besouro Azul , o ator Xolo Maridueña (21). Estrelas do filme da DC Comics, os dois artistas foram flagrados juntos em diversas ocasiões e trocavam mensagens de carinho e declarações nas redes sociais.

Durante as gravações do longa metragem nos Estados Unidos Marquezine e Maridueña não se desgrudaram, levando a relação para além dos sets de filmagem e deixando claro, com publicações e textos de aniversário, que eram bem próximos.

Os dois já foram flagrados juntos ao lado de Sasha Meneghel (25) e João Figueiredo (24), e, em certa ocasião, internautas perceberam que os atores estavam usando colares com pingentes idênticos que, segundo as especulações, seriam um símbolo de compromisso do suposto casal.

Eles viajaram juntos pelo Rio de Janeiro, passaram o Natal e o Ano Novo de 2022 juntos e chegaram até a pular de paraquedas. Apesar de tudo, os dois sempre reafirmaram que seriam apenas amigos. "Ele, sem dúvidas, é um dos meus melhores amigos hoje", disse Marquezine em entrevista ao Quem Pode, Pod.

Mais recentemente, ela é apontada como affair do cantor Bad Bunny. De acordo com informações do portal Deux Moi, uma conta nas redes sociais que publica rumores e especulações sobre celebridades ao redor do mundo, o rapper estaria conhecendo melhor a brasileira.

Apesar de não especificar muitos detalhes, o portal compartilhou a informação de que que eles teriam saído juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, e levantou suspeitas de um affair. A artista esteve presente na cidade em uma after-party do Oscar, no último final de semana.

