Bruna Marquezine e Xolo Maridueña estão juntos? Entenda relação dos protagonistas de Besouro Azul

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña levantaram especulações sobre um possível namoro desde as gravações de Besouro Azul

Bruna Marquezine (27) e Xolo Maridueña (21) são as estrelas do novo filme de super-herói da DC Comics, Besouro Azul. Apesar de viverem um casal no longa, muitos boatos estão circulando de que a relação amorosa dos dois vai além das telas. Depois de protagonizarem muitos momentos juntos nas redes sociais, os atores levantaram especulações sobre um possível namoro.

Desde que se conheceram nas gravações de Besouro Azul, nos Estados Unidos, Bruna Marquezine e Xolo Maridueña não desgrudaram mais. Com diversas declarações na internet, eles deixaram claro que a relação vai muito além do filme. "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até após gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, me ensinar as melhores frases — 'filha da p*ta' tem sido minha favorita até agora —, mas, acima de tudo, obrigado por ser a coisa mais boba", escreveu o ator em uma publicação no Instagram.

Ao lado de Sasha Meneghel (24) e João Figueiredo (23), Bruna Marquezine e Xolo Maridueña já foram flagrados em vários eventos. Em um deles, os internautas perceberam que os atores de Besouro Azul estavam usando colares com pingentes de coração idênticos que, segundo as especulações dos fãs, seriam um símbolo de compromisso do suposto casal.

Entre passeios pela Barra da Tijuca e visitas ao Cristo Redentor, Bruna Marquezine fez questão de apresentar as terras brasileiras para Xolo Maridueña quando ele veio ao Brasil. Os dois ainda aproveitaram a viagem para pular de paraquedas, além de passarem o Natal e a virada de 2022 juntos.