Xolo Maridueña flagra Bruna Marquezine se arrumando em camarim

Após um tempo sem ser visto com a atriz Bruna Marquezine, Xolo Maridueña surpreende os fãs com nova imagem da atriz brasileira nas suas redes sociais

O ator Xolo Maridueña (21) agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao mostrar uma nova imagem da atriz Bruna Marquezine (27). Os dois ficaram muito próximos durante as gravações filme Besouro Azul nos Estados Unidos e ele até veio ao Brasil para uma temporada na companhia da atriz. Inclusive, eles já foram apontados como um suposto casal, mas nunca confirmaram ou negaram os rumores.

Porém, nos últimos tempos, eles pararam de ser vistos juntos. Agora, eles se reencontraram novamente e ele registrou o momento nas redes sociais. Xolo flagrou Bruna com a expressão séria enquanto estava se maquiando em um camarim com a ajuda de uma profissional.

Na imagem, ela apareceu com adesivos abaixo dos olhos e concentrada no que estava fazendo quando percebeu que estava sendo filmada pelo amigo.

Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023

Bruna Marquezine fará sua estreia internacional neste ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira também será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics.

Na produção internacional, Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña. Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá um papel chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime. A entrada de Bruna para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.