Bruna Marquezine mostra detalhes de sua virada de ano e ganha elogio de Xolo Maridueña

Atriz Bruna Marquezine passou final de ano com Xolo, sua irmã Luana e o casal Sasha Meneghel e João Figueiredo na Bahia

Nesta segunda-feira, 2, no segundo dia do ano, a atriz Bruna Marquezine (27) compartilhou em suas redes sociais um pouco de como foi sua virada de ano durante sua viagem pela Bahia. ao lado de Sasha Meneghel, João Figueiredo, sua irmã Luana e Xolo Maridueña, a famosa abriu um álbum de fotos para mostrar alguns detalhes de seu Réveillon.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna mostrou seu look escolhido para ocasião, um conjunto todo branco cheio de flores e amarrações, que deixou sua barriguinha chapadíssima exposta. Além disso, ela apareceu ao lado de Luana na praia, e se divertindo com Sasha embaixo de balões escrito "2023”.

Nos comentários da publicação, Xolo fez questão de deixar um elogio à sua colega de profissão: “Acertou em cheio”, escreveu ele. “Essas fotos!”, comentou a filha de Xuxa. “Linda”, elogiou a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Veja a publicação de Bruna Marquezine compartilhando alguns detalhes de sua virada de ano com Xolo Maridueña, Sasha Meneghel, João Figueiredo e sua irmã, Luana Maia:

Bruna Marquezine fará estreia internacional em 2023; saiba tudo sobre projeto

Bruna Marquezine fará sua estreia internacional neste ano e pretende gerar a maior comoção entre seus admiradores. A brasileira também será uma das protagonistas do filme Besouro Azul, nova aposta da DC Comics.

Na produção internacional, Bruna será Jenny Kord, a filha de Ted Kord, o Besouro Azul original. A jovem também será par romântico do protagonista Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña. Conforme informações do site Viewer Anon, especializado em cultura pop, Bruna terá um papel chave na história. Ela será a responsável por entregar o escaravelho do besouro que dará os poderes para Jaime. A entrada de Bruna para o elenco de Besouro Azul não foi apenas celebrada por seus fãs, mas também igualmente pela atriz. Em entrevista concedida ao podcast Quem Pod, Pode, a carioca se emocionou ao relembrar a emoção que sentiu no momento do teste.