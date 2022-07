Namorado de Anitta, Murda Beatz, ajuda a cantora a caminhar no hospital

Anitta está se recuperando de uma cirurgia de endometriose, e vem recebendo o apoio e ajuda do namorado, Murda Beatz

A cantora Anitta (29) está se recuperando de uma cirurgia para tratar a endometriose, e está recebendo o apoio e ajuda do namorado, o produtor Murda Beatz no hospital.

Através do Instagram Stories, Anitta falou sobre sua recuperação pós-cirurgia:"Esse pós é bem desgastante, bem difícil. Quem fez essa cirurgia sabe que é, assim complicado. Eu tô bem 'inchadinha' ainda da operação [...]", começou Anitta.

"Eu já sinto as melhoras de dor, por mais que o pós seja complicado, eu já sinto a dor indo embora. É milagroso, tô super contente já", revelou Anitta.

A cantora também falou sobre o apoio do namorado, Murda Beatz, e aproveitou para agradecer o apoio do amado durante esse tempo: "Isso faz muita diferença para as mulheres. Ter um parceiro que entenda a gente. Já tive um parceiro que nesses momentos, ao invés de ficar no meu lado falava 'que palhaçada', 'que bobeira'. Só faz a gente achar que a culpa é nossa, como sempre tentam fazer",declarou a cantora.

Na sequência, um amigo de Anitta filmou um momento do casal no quarto do hospital, e Murda, está ajudando Anitta a caminhar pós cirurgia: "Eles falaram que quanto mais eu andar, mais rápido eu melhoro. E ele [Murda] tá aqui, me empurrando pra eu andar", disse.

