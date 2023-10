Na China, Luciano Huck se aventura em metrô lotado: ''Nunca vi tanta gente''

Durante gravação na China, Luciano Huck se surpreende ao ver metrô lotado e compartilha experiêcia

O apresentador Luciano Huck mostrou que está na China gravando com sua equipe. Neste sábado, 14, o comunicador global compartilhou uma experiência que teve no metrô do país e se mostrou surpreso com a quantidade de pessoas.

Por conta do trânsito das ruas, o esposo de Angélica e seus companheiros de trabalho decidiram optar pelo transporte público. Luciano Huck então gravou o momento no metrô e falou sobre ter enfrentado uma pequena lotação no local.

"O metrô aqui na China é uma loucura, nunca vi tanta gente na minha vida inteira, nunca vi nada igual", disse sobre a experiência. "Muito organizado, muito silencioso, mas muita gente", comentou como é lá do outro lado do mundo.

Nas últimas semanas, Luciano Huck comemorou seu aniversário de 52 anos e o bolo da festa surpresa entre amigos e família chamou a atenção.

Luciano Huck se revolta com haters nas redes sociais

Ao receber a cantora Joelma no 'Domingão com Huck' Luciano Huck aproveitou para desabafar sobre as críticas de haters na internet. É que a famosa já foi alvo de burburinhos várias vezes pelas sequelas que sofreu por contrair covid-19 e voltou recentemente com a agenda regular de shows.

"Eu queria falar que a Joelma está voltando à televisão hoje no Domingão. Eu fico muito feliz por você, eu gosto de te ver assim", comemorou o apresentador. Foi então que o marido de Angélica aproveitou para lamentar o comportamento de algumas pessoas.

"Eu detesto esse mundo cão da internet que fica botando a gente pra baixo, que fica inventando coisas da gente", criticou Huck. "Óbvio que a gente sabe que você sofreu muito com as tantas covids que você teve e as suas consequências", continuou ele.

"Então eu quero dizer o seguinte: a Joelma está cheia de saúde e a gente não quer nem falar do que passou. A gente quer celebrar a vida pra frente com muita saúde e que ela siga alegrando esse país com sua música", finalizou.