Luciano Huck se revolta com haters nas redes sociais: ‘Inventando coisas’

Apresentador Luciano Huck não poupa palavras no Domingão e comenta sobre haters ao receber Joelma no programa da Globo

Ao receber a cantora Joelma no 'Domingão com Huck' deste domingo, 08, Luciano Huck aproveitou para desabafar sobre as críticas de haters na internet. É que a famosa já foi alvo de burburinhos várias vezes pelas sequelas que sofreu por contrair covid-19 e voltou recentemente com a agenda regular de shows.

"Eu queria falar que a Joelma está voltando à televisão hoje no Domingão. Eu fico muito feliz por você, eu gosto de te ver assim", comemorou o apresentador. Foi então que o marido de Angélica aproveitou para lamentar o comportamento de algumas pessoas.

"Eu detesto esse mundo cão da internet que fica botando a gente pra baixo, que fica inventando coisas da gente", criticou Huck. "Óbvio que a gente sabe que você sofreu muito com as tantas covids que você teve e as suas consequências", continuou ele.

"Então eu quero dizer o seguinte: a Joelma está cheia de saúde e a gente não quer nem falar do que passou. A gente quer celebrar a vida pra frente com muita saúde e que ela siga alegrando esse país com sua música", finalizou.

Luciano Huck desabafa sobre sequelas de doença; entenda

Luciano Huck desabafou sobre as sequelas da Covid-19. De acordo com informações da Contigo!, o apresentador teria feito uma confissão nos bastidores da gravação do Domingão com Huck que irá ao ar hoje. Uma situação envolvendo ele teria causado estranheza no público e virado assunto nos corredores da TV Globo.

De acordo com fontes da Contigo!, ainda no estúdio e no intervalo das gravações, o empresário teria falado demais em uma conversa informal. O pai de Joaquim explicou que sua memória estaria ruim e a causa disso seria por sequelas da Covid-19.

João Liberato faz em homenagem ao pai, Gugu no Domingão do Huck

Na batalha de Lip Sync desse domingo, 08, no ‘Domingão do Huck’, João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de duas das maiores personalidades da TV brasileira, Faustão e Guguemocionaram os telespectadores.

João Augusto dublou uma das músicas mais icônicas dos anos 90: “Pintinho Amarelinho”, que ficou conhecida na voz de seu pai, Gugu Liberato, que faleceu em 2019. "Muita emoção de estar aqui. Essa é uma música clássica do meu pai. Você não sabe como eu estou me sentindo agora. Muito obrigado por essa oportunidade, Luciano".