Murilo Benício e Giovanna Antonelli: a escolha do nome do filho

Murilo Benício e Giovanna Antonelli se divertem com a história de como escolheram o nome do filho: ‘Hoje eu agradeço’

O ator Murilo Benício e a atriz Giovanna Antonelli gravaram um vídeo divertido para relembrarem a história de como escolheram o nome do filho, Pietro, de 18 anos. Os dois são separados há vários anos, mas mantém uma boa relação de amizade. Tanto que decidiram gravar um vídeo para as redes sociais.

Na conversa, eles contaram que foi Giovanna quem escolheu o nome do filho, já que Murilo queria dar outro nome para o herdeiro. "Giovanna, mas Pietro é Pedro. Mas aí, ela falou que era o bisavô, não sei o quê… Eu queria Bento, eu sou apaixonado por Bento”, disse ele. E ela completou: "Mas é italiano. Aí eu convenci ele de ser Pietro Bento porque eu falei: ‘Combina com Benício’. Pietro Bento Benício”.

Por sua vez, Murilo disse que não quis o nome composto. "Eu não ia botar Pietro Bento, né? Imagina, já é uma piada. Pietro Bento Benício. Aí eu falei: ‘Então, tá bom, eu já não consegui dar nome pro meu primeiro mesmo. Vamos seguir’. Aí eu fui lá e registrei Pietro. E, depois, hoje eu agradeço, sabe por quê? Foi uma febre de Bento. Pode perceber que menino de dezoito anos de idade o que tem de Bento, então… Thank you”, declarou.

Murilo também é pai de Antonio, fruto do antigo casamento com a atriz Alessandra Negrini. Por sua vez, Giovanna também é mãe das gêmeas Antonia e Sofia, frutos do atual casamento com Leonardo Nogueira.

Murilo Benício mostra fotos com Pietro

O ator Murilo Benício encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar novas fotos com seu filho caçula, Pietro, fruto do antigo casamento com a atriz Giovanna Antonelli. Os dois fizeram um ensaio fotográfico juntos nesta segunda-feira, 25, e apareceram sorridentes nos bastidores do projeto.

Sem revelar qual é o projeto, Murilo posou com o herdeiro para selfies e celebrou o momento especial de pai e filho. “Dia de trabalhar com o filhão”, escreveu na legenda.