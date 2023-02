Mônica Martelli se declara para o namorado: "sou livre com você"

Empresário Fernando Alterio é 16 anos mais velho que a atriz Mônica Martelli

A atriz Mônica Martelli (54) já está namorando há quatro anos com o empresário Fernando Alterio (70). Eles se reencontraram 18 anos após ficarem juntos por uma noite.

Em um vídeo com várias fotos do casal, ela escreveu uma declaração para o companheiro. "Há quatro anos nos achamos, grudamos e oferecemos um ao outro o melhor do amor. Prazer, Respeito, Acolhimento, Alegria e Saudade", começou.

"A saudade faz parte da nossa relação. Eu tô sempre com saudade de você, meu amor! Uma saudade boa!!", contou a protagonista de 'Os Homens São de Marte... E É Pra Lá que Eu Vou'.

"Te agradecerei sempre por ter despertado em mim o melhor dos sentimentos. Sou livre com você para ser quem eu sou!! E quando a gente é quem a gente é, a gente ama muito melhor, é o amor mais verdadeiro", escreveu a mãe de Julia.

Por fim, ela declarou seu amor: "Espero ser na sua vida também liberdade e amor. Te amo! Feliz dia 13 de fevereiro".

Veja foto de Mônica Martelli: