Modelo que estaria grávida de Neymar Jr exibe o barrigão em rara aparição

Amanda Kimberlly, supostamente grávida de Neymar Jr, impressiona ao exibir seu barrigão na reta final da gestação em rara aparição

No último final de semana, a modelo Amanda Kimberlly, que supostamente está grávida de Neymar Jr, impressionou ao exibir seu barrigão em uma rara aparição em público. Na reta final da primeira gestação, ela participou de um evento organizado por influenciadores digitais, e sua presença não passou despercebida.

No registro que circula nas redes sociais, Amanda Kimberlly, que se afastou de sua conta desde que os rumores surgiram, aparece posando na festa de aniversário do filho de Lipe Ribeiro e Andressa Castorino. Na foto, a modelo está abraçada com um amigo, o fotógrafo Sérgio Mota, que foi responsável por compartilhar a imagem em seu perfil.

Com o barrigão já bem crescido, Amanda destaca que está na reta final da gestação. Para o evento, ela escolheu um body branco e uma calça larguinha de cintura baixa, além de uma blusa xadrez amarrada na região do quadril, evidenciando ainda mais a barriga da suposta gestação, que seria do terceiro filho do jogador de futebol.

Vale lembrar que Amanda Kimberlly vive uma gravidez tranquila e longe dos holofotes. Até o momento, ela não se manifestou sobre os rumores envolvendo sua gestação. A modelo revelou apenas que está à espera de uma menina, que se chamará Helena. No entanto, não comentou sobre a identidade do pai de sua primeira herdeira.

Segundo o colunista Leo Dias, Neymar Jr. já se colocou à disposição para fazer o teste de DNA e reconhecer a paternidade da criança assim que ela nascer. O atleta ainda não fez um pronunciamento público sobre o assunto, no entanto, sua irmã, Rafaella Santos, já enviou um presente para a suposta sobrinha: um quadro com o nome dela.

É válido mencionar também que Neymar é pai de outras duas crianças. Seu primogênito, Davi Lucca, de 11 anos, é fruto do relacionamento com Carol Dantas. Além disso, ele tem uma filha caçula, a pequena Mavie, que tem apenas oito meses e é do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi, com quem terminou em novembro do ano passado.

