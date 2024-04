Milena Toscano lamenta morte da avó: "Vou sempre levar você comigo"

A atriz Milena Toscano falou sobre a morte de sua avó nas redes sociais, e prestou uma comovente homenagem a ela

Milena Toscano usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores. Nesta terça-feira, 23, a avó da atriz infelizmente morreu, e ela fez questão de prestar uma comovente homenagem, recordando vários momentos que passaram juntas.

"Velha, hoje gostaria de agradecer pela sua grande vida! Que privilegio foi crescer com uma mulher da sua força, da sua garra, da sua coragem e da sua fé. Você abriu mão de muitas coisas pra poder fazer nossa família ser o que é. Me ensinou como usar cada tempero na cozinha e me mostrou que amor também é ser firme e brava de vez em quando kkk", começou o texto.

A mãe de João Pedro e Francisco seguiu a homenagem. "Passamos por um bocado juntas… mas sempre esteve ali, do meu ladinho pra me abraçar e me mostrar que tudo continuava. Que prazer poder ter dividido um pouco da senhora com meus filhos. As nossas histórias pra sempre morarão dentro de mim. E se por muitos anos dividimos o quarto, hoje a senhora mora no meu coração", acrescentou.

"Me olha daí ta! Cuida dos meus meninos daí de cima! E mate a saudades da minha mãe e do Dodi que tanto a senhora falava. Vou sempre levar você comigo, porque cresci com muito da Senhora. Te amo", finalizou a mensagem.

Milena Toscano reflete ao comemorar aniversário

Em janeiro, Milena Toscano completou 40 anos, e comemorou a data especial ao lado de sua família. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou várias fotos em que aparece comemorando seu dia em um restaurante ao lado do marido, do filho e de uma amiga, e refletiu sobre o novo ciclo.

"E os 40 chegaram! E não posso ser mais feliz e agradecida por tudo que vivi até aqui! Tenho a família mais incrível e os amigos mais verdadeiros do mundo! Obrigada Deus! Pela saúde e felicidade dos que me cercam! Por cada tropeço, por cada aprendizado, por tudo que me fez chegar aqui! Chegar aos 40 é demais!!!!! E ainda teve esse almoço delicia no meu restaurante favorito! Amando meu dia!", escreveu a famosa na legenda. Confira!