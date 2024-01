Milena Toscano reflete ao comemorar aniversário: "Chegar aos 40 é demais!"

A atriz Milena Toscano, que completou 40 anos de vida nesta quinta-feira (11), comemorou a data especial ao lado de sua família

Milena Toscano completou 40 anos nesta quinta-feira, 11, e comemorou a data especial ao lado de sua família. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou várias fotos em que aparece comemorando seu dia em um restaurante ao lado do marido, do filho e de uma amiga, e refletiu sobre o novo ciclo.

"E os 40 chegaram! E não posso ser mais feliz e agradecida por tudo que vivi até aqui! Tenho a família mais incrível e os amigos mais verdadeiros do mundo! Obrigada Deus! Pela saúde e felicidade dos que me cercam! Por cada tropeço, por cada aprendizado, por tudo que me fez chegar aqui! Chegar aos 40 é demais!!!!! E ainda teve esse almoço delicia no meu restaurante favorito! Amando meu dia!", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários, os amigos e fãs deixaram mensagens de felicitações. "Parabéns Mi!!!! A mami gata e melhor conselheira!!!", disse a atriz Sthefany Brito. "Parabéns, maravilhosa", falou a influenciadora digital Mari Bridi. "Feliz aniversário pra você!! Que seja um novo ciclo incrível!!!", desejou uma seguidora.

Milena, vale dizer, é mãe de João Pedro e Francisco, frutos de seu relacionamento com Pedro Ozores, com quem está casada há seis anos.

Aniversário de casamento

Em novembro do ano passado, Milena Toscano completou seis anos de casada com Pedro Ozores, e para celebrar mais um ano de união, recordou fotos do dia do casamento e se declarou. Os dois, vale lembrar, são pais de João Pedro, de 5 anos, e Francisco, de 2.

"Há 6 anos fomos abençoados por Deus, por nossos pais e por todos os nossos amigos no sim mais certo que demos vida! E a melhor festa do mundo também kkkk. Estar casada é escolher você todos os dias. Que orgulho da relação, da base que estamos construindo! Aprender com você meu amor é delicioso! E sei que esse é só o começo! Você é um companheiro ímpar! Meu grande amigo. Minha vida! Temos filhos incríveis! Nesses 6 anos já passamos por muitas coisas…. E o que mais me orgulha é que nunca soltamos a mão um do outro! Minha admiração e paixão por você só cresce! Te amo, @pereozores. Feliz nosso dia!!!!", escreveu ela. Confira a publicação!