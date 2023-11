Milena Toscano celebra aniversário de casamento: "Orgulho da relação que estamos construindo"

A atriz Milena Toscano completou seis anos de casada com Pedro Ozores e se declarou para o marido nas redes sociais

Milena Toscano usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Neste sábado, 18, a atriz completou seis anos de casada com Pedro Ozores, e para celebrar mais um ano de união, recordou fotos do dia do casamento e se declarou.

"Há 6 anos fomos abençoados por Deus, por nossos pais e por todos os nossos amigos no sim mais certo que demos vida! E a melhor festa do mundo também kkkk. Estar casada é escolher você todos os dias. Que orgulho da relação, da base que estamos construindo! Aprender com você meu amor é delicioso! E sei que esse é só o começo!", afirmou ela no começo da postagem.

E completou: "Você é um companheiro ímpar! Meu grande amigo. Minha vida! Temos filhos incríveis! Nesses 6 anos já passamos por muitas coisas…. E o que mais me orgulha é que nunca soltamos a mão um do outro! Minha admiração e paixão por você só cresce! Te amo, @pereozores. Feliz nosso dia!!!!", finalizou o texto.

Depois foi a vez de Pedro comemorar a data especial e se declarar para a esposa. "Obrigado por tanto em tão pouco tempo, comparado ao tempo que quero estar ao seu lado. Mesmo nos dias mais difíceis de construir uma família, criar filhos (não podemos ser hipócritas, pois sim, dá muito trabalho), esses dias dão prazer e nessa jornada, a cada momento que avalio o que estou passando, olho para Deus e vejo o quanto sou iluminado e só tenho a agradecer. Agradecer por ter uma mulher tão especial, carinhosa, atenciosa, sempre generosíssima e que me deu os maiores presentes da vida de um ser humano. Que venham muitos, enjoy the ride… Love U", disse ele.

Milena e Pedro, vale lembrar, são pais de João Pedro, de 5 anos, e Francisco, de 2.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milena Toscano (@milenatoscano)