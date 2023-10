Mel Maia expõe drama após ataques na internet: "Foi muito difícil"

A atriz Mel Maia confessou que teve "vontade de desistir de tudo" devido aos ataques que passou a sofrer nas redes sociais

Mel Maia participou do podcast 'PodDelas', no YouTube, nesta terça-feira, 17, e revelou que procurou ajudar na terapia para conseguir lidar com os ataques que passou a receber nas redes sociais. A atriz, que recentemente participou da novela 'Vai na Fé', da Globo, contou que os xingamentos se intensificaram em 2020, durante a pandemia da covid-19, e na época ela teve "vontade de desistir de tudo".

"Eu não estava acostumada [com aqueles ataques]. Antes, eu não via nada que falavam, eu só ia na rua, e as pessoas me elogiavam. Se eu não tivesse telefone, eu não teria haters", confessou a artista, que começou a atuar quando era criança.

Com a pandemia, Mel passou a ficar mais tempo no celular, e isso fez com que ela passasse a ver as mensagens negativas. "Eu comecei a sofrer muito hater muito nova, foi muito difícil para mim, eu tinha vontade de desistir de tudo. Queria simplesmente largar a internet. Minha mãe ficava desesperada", confessou.

A atriz revelou que devido aos ataques, desativou seu perfil no Twitter, atual 'X'. "As pessoas falavam da minha aparência, do meu corpo. Isso foi quando começou a pandemia, eu não podia sair de casa, a galera só ficava me atacando na internet. Na época, eu tinha Twitter, hoje em dia não tenho mais, foi a melhor coisa que eu fiz", garantiu ela, que recorreu à terapia. "Foi um processo de muita conversa e muita terapia para eu entender que esses comentários não vão fazer a mínima diferença na minha vida."

Ela ainda confessou que muitas vezes não gosta de ser uma figura pública devido à exposição. "Às vezes me incomoda um pouco, porque eu quero fazer coisas na rua, mas eu sei que não posso porque tem alguém ali me filmando", lamentou.

Desabafo enigmático

Na última semana, Mel Maia surpreendeu os seguidores das redes sociais ao fazer um desabafo enigmático. Nos Stories do Instagram, a atriz lamentou por viver em um "mundo muito injusto", e anda agradeceu o apoio da família.

"Obrigada, Papai do céu! Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, por ter me dado tanta força pra continuar, mesmo sabendo que vivo em um mundo MUITO injusto. Obrigada por cuidar da minha mente. Obrigada pela vida ótima que tô levando. Obrigada por selecionar muito bem as pessoas que dividem a vida comigo. Obrigada por cuidar tão bem de mim!", escreveu ela, que está solteira desde o fim de seu namoro com MC Daniel.